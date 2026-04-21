Este miércoles 22 de abril a las 8:30 p.m. en el Estadio Monumental, Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha pendiente de la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Pese a la situación que enfrenta el equipo local, deben seguir enfocados en sumar, si es que aún quieren mantener el sueño del tetracampeonato nacional.

El equipo viene de una semana complicada, tras perder en su más reciente duelo ante FBC Melgar por 2 a 1 en Arequipa. Este resultado fue determinante para que la dirigencia tome la decisión de hacer un cambio en su comando técnico. A esto se le suma la también derrota de local ante Coquimbo Unido de Chile por 2 a 0 por el grupo B de la CONMEBOL Copa Libertadores.

Pese a la incertidumbre en el nivel de juego y resultados, Universitario cuenta con un 73% de opciones de victoria ante Garcilaso, de acuerdo con Betano, pagando una cuota de 1.30. Y en cuanto a sus jugadores, Jairo Concha ha demostrado ser el futbolista más determinante y quedó muy claro en el reciente encuentro en Arequipa al anotar el gol del descuento. De esta manera, si Concha logra anotar, se paga unacuota de 4.75. Y si Álex Valera, el goleador en sus primeras jornadas del Apertura, se reencuentra con la red, paga 3.40.

En tanto, Garcilaso llega al compromiso con el objetivo de sumar puntos tras caer en su último juego por 2-1 frente a Sport Huancayo, una dura derrota que los envió al puesto 15 de la tabla del Apertura. Para Betano, Garcilaso tiene un 9% de probabilidad de triunfo en este encuentro, con una cuota de 10.75.

Beto Da Silva viene siendo el elemento más influyente del equipo cusqueño, ya que tiene tres goles y dos asistencias hasta el momento. No obstante, a pesar de la baja tasa goleadora de Garcilaso, el delantero ha mostrado un gran rendimiento individual, por ello si anota un gol se paga 6.85 en Betano. Asimismo, también destaca el buen desempeño del delantero Francisco Arancibia, con cuatro goles hasta el momento, y por ello se paga 5.85 si anota.

Para este encuentro, Betano tiene un 19% de probabilidad para el empate, con una cuota de 5.10. Asimismo, si el partido registra más de 2.5 goles, Betano paga 1.78. Cabe recordar que la última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en el Clausura 2025, partido que terminó en empate a cero, un resultado amargo para Universitario, ya que, al jugar de local, no logró anotar.