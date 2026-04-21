Universitario de Deportes atraviesa uno de sus momentos más críticos en lo que va de la temporada 2026, lo que ha forzado a la dirigencia a tomar medidas drásticas para intentar salvar el año. Tras confirmarse la salida del español Javier Rabanal, la mirada se ha posado sobre Jorge ‘Coco’ Araujo, quien asume el mando de un equipo golpeado anímicamente y último en su grupo de la Copa Libertadores. En medio de esta incertidumbre, Álvaro Barco, director deportivo de la institución merengue, decidió romper su silencio para brindar un respaldo total al nuevo estratega, al punto que descartó que se trate de un interinato.

El directivo crema abordó a la prensa a las afueras del hotel de concentración para aclarar el panorama deportivo tras la crisis de resultados. Barco detalló el plan de trabajo para los duros encuentros que se avecinan ante Deportivo Garcilaso y Alianza Atlético por la Liga 1.

Al referirse específicamente a la situación de Jorge Araujo, Barco rechazó tajantemente que se trate de un cargo pasajero. “No es ‘interinamente’, tú sabes que en el fútbol no existe eso, el fútbol son resultados y ahí apuntamos. La ‘U’ tiene que ganar mañana, tiene que ganar el domingo... es una gran oportunidad”, manifestó el directivo sobre el exjugador merengue.

Jorge Araujo asumirá las riendas del plantel tras la salida de Javier Rabanal. (Foto: Universitario)

Para el director deportivo, la etiqueta de “interino” es simplemente una formalidad que no encaja con la urgencia que vive Universitario actualmente. “Creemos que él es la persona adecuada... eso de ‘interinamente’ es un cliché, es una situación que creemos que en la ‘U’ no existe. El entrenador que comande mañana puede quedarse toda la vida”, sentenció con firmeza.

Resultó llamativo ver a un Álvaro Barco muy a la defensiva cuando se le consultó por la búsqueda de un nuevo entrenador definitivo en el mercado. El directivo evitó mencionar nombres como los de Fossati o Bustos, apoyando netamente al ciclo de Jorge Araujo que dejará al equipo de reserva para tomar las riendas del principal.

“Estamos preparados para jugar con su apoyo y estamos preparados para poder afrontar esta serie de partidos. Así que vamos con todo, no queda otra, hay que revertir esta situación. Es una situación complicada, pero la U siempre se ha caracterizado en poder revertir cuando las cosas están complicadas”, agregó.

Universitario ha perdido sus dos últimos partidos, en Copa Libertadores y en Liga 1. (Foto: Getty Images)

¿Por qué se acabó el ciclo de Javier Rabanal?

Respecto a la desvinculación de Javier Rabanal, el directivo confesó que la decisión fue dolorosa pero estrictamente necesaria debido a la falta de triunfos. Barco explicó que la idea inicial era mantener una relación a largo plazo con el estratega español, pero el rendimiento del equipo tras 12 partidos entre el torneo local y la Copa Libertadores obligó a un cambio de timón inmediato.

El directivo resaltó que en un club de la magnitud de Universitario, los procesos se evalúan de acuerdo a la cosecha de puntos obtenidos. “Lamentablemente, en el fútbol a veces no sucede. Pero hay que seguir adelante, o sea, los sentimientos hay que dejarlos de lado y hay que pensar que la institución está por encima de todo”, declaró.

Finalmente, el cuadro merengue se prepara para una seguidilla de partidos clave que determinarán si la apuesta por ‘Coco’ Araujo se extiende más allá de esta semana. “Hoy los jugadores están muy comprometidos, lo hemos podido ver desde el entrenamiento de hoy, y ‘Coco’ está con un entusiasmo espectacular. Así que en ese sentido creemos que vamos a revertir desde mañana el campeonato”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR