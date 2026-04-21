El mercado de directores técnicos en la región ha dado un giro inesperado que repercute en la planificación de mitad de temporada. Alejandro Restrepo, estratega con un pasado recordado en Alianza Lima, ha dejado oficialmente la conducción técnica del Independiente Medellín tras casi dos años de un proceso que parecía consolidado en el fútbol colombiano. Esta noticia no solo sacude la interna del ‘Poderoso de la Montaña’ a pocos días de enfrentar a Cusco FC por la Copa Libertadores, sino que ha puesto en alerta a Ate. Tras la salida de Javier Rabanal de Universitario, el nombre del técnico antioqueño sonó en los pasillos del fútbol cafetero como una opción latente para asumir el buzo crema.

La salida del entrenador se produce en un momento de reestructuración para el equipo de Medellín, que busca corregir el rumbo tras una seguidilla de resultados poco convincentes en el certamen doméstico. La dirigencia del DIM optó por finalizar el contrato de todo el cuerpo técnico de manera inmediata, con la misión de mantener la competitividad del club en el plano internacional mientras se define al sucesor definitivo.

A pesar del desenlace actual, el club colombiano resaltó los importantes logros alcanzados durante la gestión de Restrepo, quien dirigió un total de 110 compromisos oficiales. “El club agradece al profesor Alejandro Restrepo... por su profesionalismo. En cerca de dos años de gestión, el equipo consolidó un proceso competitivo y sostenido”, señalaron desde la institución mediante un comunicado.

DIM anunció la salida de Alejandro Restrepo. (Foto: @DIM_Oficial)

Bajo el mando del técnico colombiano, el DIM alcanzó hitos estadísticos que quedarán grabados en la historia del club, incluyendo un récord de 92 puntos durante el año 2025. Además, el equipo logró disputar las finales de la Liga BetPlay 2025-I y la Copa BetPlay 2026, consolidando una regularidad que les permitió posicionarse en los primeros lugares de la reclasificación para acceder a la presente Copa Libertadores.

La noticia ha generado un eco inmediato en Lima, donde desde Colombia se ha comenzado a especular sobre el próximo destino de Restrepo ante la vacante abierta en el Estadio Monumental. La posibilidad de que el estratega regrese al fútbol peruano para dirigir a Universitario de Deportes se implanta como un pequeño dicho a voces.

Lo curioso, y que genera un debate intenso, recae sobre si el estratega estaría dispuesto a cruzar la vereda en nuestro país, pues en su paso por la capital dirigió a Alianza Lima. Ambos, máximos rivales en el torneo local. Además, el técnico colombiano suele utilizar una línea de 3, al mismo estilo que juegan los tricampeones.

Alejandro Restrepo dirigió en Alianza Lima en el año 2024. (Foto: GEC)

Mientras los rumores crecen en el exterior, la escuadra de Medellín ya ha tomado medidas para no descuidar sus obligaciones deportivas inmediatas bajo la mirada de sus hinchas. “De manera inmediata, el equipo profesional será dirigido por Sebastián Botero como director técnico encargado, acompañado por Francisco Nájera”, precisaron.

Este cambio de timón en el DIM afecta indirectamente a Cusco FC, equipo peruano que comparte el Grupo B de la Copa Libertadores y que deberá visitar Colombia a finales de mes. El duelo está programado para el próximo jueves 30 de abril a las 9:00 pm, enfrentamiento donde el cuadro imperial buscará aprovechar la inestabilidad emocional del rival para sumar puntos vitales en la clasificación.

Finalmente, la administración de Universitario se encuentra en una etapa de evaluación minuciosa para definir quién será el encargado de liderar el proyecto deportivo tras el breve paso de Rabanal. Con la desvinculación de Restrepo, el abanico de opciones parece ampliarse para la dirigencia estudiantil.

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