La fecha 12 del Torneo Clausura tendrá como uno de sus duelos principales el choque entre Alianza Atlético y Universitario de Deportes. Más allá de lo que significa en la tabla, el encuentro viene generando comentarios por las declaraciones de Agustín Graneros, figura del conjunto de Sullana, quien no solo se refirió a la dificultad del partido, sino que también dejó entrever un deseo que llamó la atención: vestir la camiseta crema en un futuro cercano. Con 11 goles en la temporada, el atacante argentino ha demostrado ser una pieza importante en su equipo y no ocultó su ilusión de dar un salto en su carrera.

Agustín Graneros, delantero argentino de Alianza Atlético, habló en la antesala de este encuentro y resaltó el rendimiento de su equipo en la temporada, recordando que lograron imponerse ante los tres grandes del fútbol peruano en el Apertura. Con esto, el atacante reafirmó la confianza del plantel en poder competir de igual a igual frente a Universitario.

“Le hemos ganado a los tres grandes de Lima y todavía no perdemos contra ninguno. Eso es meritorio para cualquier equipo de provincia”, señaló el atacante en una entrevista en ‘A presión’, dejando en claro que el cuadro churre no se achica ante rivales con historia.

Graneros también subrayó que el plantel se encuentra muy motivado para este compromiso, ya que se juega mucho más que tres puntos. Para él, un resultado positivo frente a Universitario puede marcar el camino hacia la clasificación a un torneo internacional, uno de los principales objetivos trazados en Sullana para el 2026.

En ese sentido, el delantero apuntó que repetir la fórmula táctica que usaron en el Apertura será clave para frenar al equipo que dirige Jorge Fossati. “Va a ser muy importante el orden, el sacrificio y el compañerismo. Universitario tiene defensores muy fuertes y aguerridos, pero estamos preparados para afrontar este partido”, manifestó.

La motivación individual de Graneros también quedó en evidencia. El argentino reconoció que este tipo de partidos son una vitrina para mostrarse y dejar abierta la posibilidad de un salto en su carrera, aunque recalcó que hoy su mente está completamente en Alianza Atlético. “Estoy focalizado en conseguir la clasificación para Sullana, pero obviamente sé que estos partidos son una vitrina”, confesó.

La parte más llamativa de sus declaraciones llegó cuando fue consultado por Universitario. Graneros no dudó en reconocer la grandeza del club crema, destacando que siempre está peleando títulos y participando en torneos internacionales. “Es un club muy grande, que siempre compite hasta la última fecha. Sería algo muy lindo jugar en un equipo así, pero mi cabeza está puesta en Alianza Atlético”, expresó.

Estas palabras generaron revuelo porque, según trascendió en los últimos días, el nombre de Graneros ya ha empezado a sonar en la agenda de algunos equipos importantes de Lima. El atacante de 29 años suma 11 goles en 27 partidos con Alianza Atlético en la temporada 2025 y su buen presente no ha pasado desapercibido en el mercado local.

De hecho, versiones periodísticas han apuntado a que Universitario estaría siguiendo de cerca al jugador de cara al 2026, año en el que varios futbolistas terminan contrato y el club evaluará reforzar su delantera. Por ahora, el interés no pasa de ser un rumor, pero las declaraciones de Graneros alimentaron la expectativa de los hinchas sobre un posible futuro con la camiseta merengue.

Agustín Graneros es uno de los goleadores de Alianza Atlético. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo juegan Universitario vs Alianza Atlético?

Luego de vencer por 3-2 a Cusco FC, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Alianza Atlético, en el partido válido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para este miércoles 1 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

