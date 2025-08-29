La temporada 2025 de la Liga 1 mostró una versión más ‘aguerrida’ de algunos equipos desde su participación en el Torneo Apertura. Alianza Atlético formó parte de los cuatro primeros lugares y, si bien el Clausura pasa por una irregularidad de resultados, hay un nombre que no pasa desapercibido: Agustín Graneros. El delantero argentino de 29 años arribó al ‘Vendaval’ para el presente ciclo, procedente de Real Tomayapo de Bolivia. Su presencia en el esquema de Gerardo Ameli es fundamental, relegándolo al banco de suplentes solo en una ocasión, sumando así 23 partidos en total junto a 9 goles. En entrevista con Depor, contó más detalles de su llegada a Perú y cuáles son sus objetivos personales.

Para Graneros, el Perú lo recibió de la mejor manera y su adaptación a los distintos puntos geográficos del país fue sencilla. Jugar en Bolivia sirvió y mucho más porque es uno de los goleadores históricos de Real Tomayapo con 25 goles en 85 partidos jugados. Ahora, como parte de las filas de Alianza Atlético, quiere dejar su huella en el territorio nacional.

¿Cómo fue el contacto con Alianza Atlético?

Hice una buena temporada en Real Tomayapo jugando Copa Sudamericana. Me llamaron varios clubes del Perú (entre ellos estuvo ADT), pero decidí venir a Alianza Atlético. Me llamó directamente el presidente y arreglamos. También habló conmigo Gerardo Ameli. Vengo bien, vengo cumpliendo mis objetivos. Cuando se interesan en uno y lo buscan es más fácil, por lo que generan confianza en el jugador. Individualmente creo que es un buen torneo y grupalmente también.

¿Costó adaptarte al fútbol peruano?

Mi adaptación fue fácil porque es algo parecido al torneo de Bolivia. Vine con dos años de competir ahí, así que no fue difícil, la verdad. Son decisiones que uno debe de tomar si tiene que crecer, nunca me gustó la comodidad. Siempre he sido de ponerme objetivos importantes en mi carrera, así que fue la decisión que tomé.

Agustín Graneros es uno de los goleadores de Alianza Atlético. (Foto: Liga 1)

¿Sientes que tu mejor temporada fue en 2024 con Tomayapo?

Este salto internacional me impulsó. Tuve varias propuestas para cambiar de aires, cambiar de país. La Copa Sudamericana fue un gran reto. Jugamos con Internacional y sacamos un empate increíble, algo que ningún equipo boliviano pudo haber logrado en la historia. Fui capitán durante todo el año, es más gratificante hacerlo fuera de tu país.

¿Cómo te trató el Perú y Sullana en tu llegada?

Con la gente de Sullana estoy muy agradecido porque me trataron bien a mí y a mi familia, eso es algo que valoro mucho. Estoy agradecido con la oportunidad de venir al fútbol peruano, poder mostrarme acá. Estoy contento con el Perú y todos los lugares que recorremos con el club.

¿Hubo problemas con el calor de la ciudad o el estadio Campeones del 36?

Siempre hay cosas para mejorar. El Campeones del 36 es nuestra fortaleza. Me enteré que van a hacer mejoras, tribunas y van a hacer renovaciones. La geografía del país puede ser complicada si es que no estás acostumbrado. En el fútbol de Bolivia me adapté a este tipo de situaciones.

¿Sientes que subestiman muchas veces a Alianza Atlético?

Los últimos años quizá no estuvieron peleando arriba como este año. Al club lo hacen grande los jugadores que están en ese momento. Siempre hay equipos revelación. Somos un gran equipo, tenemos un gran grupo y cuerpo técnico que no alienta a seguir. El profesor (Gerardo Ameli) es un gran entrenador, una gran persona que está muy cercano al jugador.

Le anotaste a Alianza, Cristal y le ganaron a Universitario con un estadio lleno, ¿cómo te sentiste?

Me genera muchas sensaciones. A mí y a todo jugador le gusta jugar a estadio lleno. La presión me gusta de jugar con equipos grandes. A cualquier jugador lo motiva. Por lo menos a mí me motiva mucho. Uno se siente que somos 11 contra 30 000 personas y eso te da más fuerza. Hemos podido ganarle a los tres grandes de Lima. Le quitamos el invicto a Universitario en su cancha.

Agustín Graneros es uno de los goleadores de Alianza Atlético. (Foto: Liga 1)

¿Cómo tomaron la desafiliación de Binacional de la Liga 1?

Es un desorden por parte de la Liga. También pienso que son 30 jugadores que se quedan sin trabajo y eso es la verdad un poco impactante. Qué será de la vida de ellos y ahora más. Ojalá la federación haga algo para que se incorporen a otros equipos. Nunca estuve en un caso así, pero debe ser muy complicado. Es un ingreso que uno necesita.

Tu contrato acaba a finales del 2025, ¿te han llamado para renovar?

Todavía no hubo ninguna charla por el tema de renovación. Hubo tentativas en el año, pero estoy concentrado con Alianza Atlético. Uno siempre sueña con jugar en un equipo grande, es algo en lo que también estoy apuntando. A mi me gusta el ambiente de los estadios. Los equipos de Lima tienen hinchas más fervientes.

¿Volverías a Bolivia, otro país o quieres destacar en Perú?

De Bolivia me contactaron de nuevo a medio año, pero no me gusta la comodidad, me gusta ir siempre por más. Si hubiese sido así, me quedaba por allá y renovaba por muchos años. Hubo oferta, pero decidí ir por más y ahora quiero hacerme un nombre en el fútbol peruano, que me conozcan.

Agustín Graneros es uno de los goleadores de Alianza Atlético. (Foto: Liga 1)

TE PUEDE INTERESAR