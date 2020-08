Universitario de Deportes vs. Cantolao marcará la vuelta de la Liga 1. Este encuentro, que se jugará EN VIVO | EN DIRECTO, VÍA GOLPERU en el Estadio Nacional, será el primer duelo oficial que se tendrá en el país, tras una para de más de cuatro meses. Ángel Comizzo alista a su mejor once, el cual tiene como duda al delantero Jonathan Dos Santos, que sigue en recuperación de su operación a la rodilla. Mientras que Hernán Lisi aún tiene jugadores en aislamiento, por lo que no ha sumado amistosos previos a este encuentro.

Universitario y Cantolao chocarán este viernes 7 de agosto a partir de las 6:00 p.m. en el estadio Nacional. El duelo será televisado por GOLPERU, que estará con la previa una hora antes del cotejo. Eso sí, debido a la crisis sanitaria, no habrá hinchas que acompañen a los cremas en su 96 años de vida institucional.

Universitario se ha preparado con todo para este primer partido, tras la cuarentena. El cuadro merengue fue uno de los primeros que arrancó con sus prácticas, luego de la autorización del Gobierno, por lo que tuvo más días para alistar su esquema táctico con todo el plantel, una vez superadas las fases 1 y 2 de los entrenamientos.

Por su parte, Cantolao tuvo un arranque complicado en su regreso a los trabajos en campo, luego de que se dieran a conocer varios casos positivos de coronavirus en el club con las primeras pruebas de descarte. No obstante, el plantel de Hernán Lisi pudo superar lo sucedido para así seguir con sus trabajos.

Ángel Comizzo volvió al club, justo cuando los jugadores ingresaron a la fase 3 de los entrenamientos. El estratega argentino se mostró optimista con el equipo y sus nuevas incorporaciones. No obstante, a poco del reinicio del torneo, sufrió la baja del delantero Jonathan Dos Santos, que tuvo que ser operado de la rodilla izquierda.

Cantolao tampoco está exento de las bajas. Hace dos semanas el delantero de 21 años, Sebastián La Torre anunció su desvinculación con el club, fichando por César Vallejo horas después. Esto podría dejar en desventaja al Delfín, ya que no han sumado nuevos refuerzos y aún tienen dos juveniles en aislamiento por el virus.

En materia de puntos, los cremas se ubican en mejor posición, con 12 unidades en la tabla de posiciones (tras la sanción impuesta por la Comisión de Licencias de la FPF), quedando en cuatro lugar. En tanto, el Delfín se ubica en la octava casilla con 9 puntos.

Universitario vs. Cantolao: horarios del mundo

Perú: 18:00 hrs.

Colombia: 18:00 hrs.

Ecuador: 18:00 hrs.

Argentina: 20:00 hrs.

Urugua: 20:00 hrs.

España: 01:00 hrs. (sábado 8 de agosto)

