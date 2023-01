Cabe resaltar que aunque Celi es la última apuesta conocida en tienda crema, Barreto deslizó que podría sumarse un fichaje más ante la caída del acuerdo con el delantero argentino Bruno Sepúlveda.

Celi es un jugador técnico, aguerrido y de buen remate de media y larga distancia, características que seducen a Universitario para intentar ficharlo. Y es que con tan solo 20 años, el habilidoso extremo del Callao ha demostrado que es uno de los talentos con mayor proyección a nivel internacional, no de ahora, sino desde hace varios años atrás, cuando aún no debutaba ni en Primera División (Liga 1).

Desde que era niño, Yuriel siempre tuvo esa conexión con el balón. “Siempre se nos escapaba de la casa para jugar con sus amigos, hasta con botellas de plástico lo hemos visto corretear”, contó una vez su abuela Catalina. Si bien las cosas en su casa cambiaron cuando falleció su papá (su mamá tuvo que asumir toda la responsabilidad), Celi forjó su carácter y su sueño de ser futbolista creció.

A los ocho años, un ojeador lo vio jugando con sus amigos en Santa Marina del Sur (donde creció) y de inmediato lo llevó a la Academia Cantolao, cuna de grandes futbolistas. Desde ese momento, empezó su camino en el fútbol, progresando a través de las divisiones menores del club. Indudablemente, su talento lo llevaría a vestir la camiseta de la selección peruana en las diferentes categorías.

Yuriel Celi con la selección peruana Partidos Jugados Goles Asistencias Selección Sub 17 8 3 1 Selección Sub 20 4 1 - Selección Sub 23 13 - - Selección Mayor 1 - -

“Se levantaba a las cinco de la mañana para ir a entrenar. A veces no alcanzaba para los pasajes y los chimpunes y acá en el barrio tuvimos que organizar actividades para apoyarlo. Muchos piensan que la vida del futbolista está llena de felicidad y lujos, pero no siempre es así”, reveló en su momento Melissa Guerrero, mamá de Yuriel Celi.

En 2015, cuando tenía 13 años, participó en la Copa Federación y Torneo Centenario, campeonatos de menores organizados por la Federación Peruana de Fútbol. En el 2017, integró la selección peruana Sub 15 que disputó el Sudamericano en Argentina. Dos años después, sería parte de la ‘sele’ Sub 17, la cual estuvo cerca de clasificar al Mundial de la categoría.

En dicho torneo, el cual fuimos sede, Celi marcó tres goles y dio una asistencia en ocho partidos. Su buena participación lo puso en el radar de varios clubes nacionales y también internacional, pero el joven atacante quiso ir paso a paso y logró primero debutar en 2019 en la Liga 1. Su carrera daba sus primeros pasos en el equipo del ‘Delfín’.

Su estadía en el ‘Delfín’

El 19 de mayo del 2019, Yuriel Celi apareció en la lista de convocados contra Piratas FC y por primera vez de titular en el conjunto que dirigía Jorge Araujo. ‘Coco’ le dijo que era su momento de debutar profesionalmente con Cantolao. Celi lo asumió con la esa madurez que lo caracteriza, pero no pudo evitar el nerviosismo. El atacante jugó todo el partido y su equipo ganó por 1-0.

Su biotipo (177 centímetros y 78 kilos) le sirvió para chocar con los rivales y su actitud (esa que mostró en el Sudamericano de ese mismo año) para perder el miedo a patear al arco, algo común en los debutantes. Incluso, casi anota un golazo desde fuera del área; sin embargo, su primer grito sagrado finalmente llegó en la segunda rueda (el Clausura) ante el mismo rival: Piratas.

Sus primeros dos años con el primer equipo de Cantolao no podían ser más prometedores, era titular y uno de los referentes del ‘elenco’ y ya sabía lo que era anotar goles. Sin embargo, en 2021 tuvo una temporada complicado, no solo dentro de las canchas, también fuera. A inicios de año, Racing de Avellaneda lo quiso fichar, pero la negociación se cayó y el jugador optó por quedarse esa temporada en el ‘Delfín’.

“Las negociaciones estuvieron bastante avanzadas, incluso se comentó que ya estaba en Racing Club. Pero por una decisión del jugador fue que se decidió no hacer la transferencia. Él optó por continuar en Cantolao y ha renovado todo este 2021”, contó en su momento Gisella Mandriotti, máxima autoridad de la Academia Cantolao.

Mucho se le criticó a Celi por preferir quedarse en Perú antes que salir afuera, pero el jugador tuvo sus razones. Sin embargo, la temporada no acabó como él esperaba. En noviembre del 2021, Celi fue detenido por un tema policial ajeno al fútbol y debido a este tema, el ‘Delfín’ ya no quiso contar más con sus servicios y para la temporada 2022 se mudó a Mannucci para volver a reinventarse.

Sus números en Cantolao Partidos Jugados Goles Asistencias Temporada 2019 17 1 1 Temporada 2020 24 6 - Temporada 2021 19 2 3 TOTAL 60 9 4

Temporada ‘carlista’

Intentando dejar atrás los problemas extradeportivos que tuvo antes de su salida de Cantolao, Yuriel Celi fichó por Mannucci con la intención de volver a encaminar su carrera. El extremo tuvo la continuidad que esperaba con los ‘carlistas’, y marcó cuatro goles y dos asistencias. Sus buenas actuaciones, incluso, le valieron para que fuera llamado por Juan Reynoso para la selección mayor.

Aunque solo estuvo 14′ con la ‘bicolor’ ante Bolivia en un amistoso, la posibilidad de estar con la selección con 20 años significó mucho para Celi. Eso sí, al igual que con Cantolao la temporada 2021, el final del 2022 no fue el esperado con Mannucci. Yuriel ya era voceado como posible refuerzo de Universitario; a él le gustaba la idea, pero el club sabía que su contrato tenía cláusulas.

Celi había firmado con Mannucci hasta final del 2023. En ese sentido, los ‘carlistas’ querían hacer respetar el contrato y si la ‘U’ se lo quería llevar, tenía que pagar una cláusula de salida. La salida de Yuriel fue no presentarse a la pretemporada de este año y estirar el tema para intentar buscar una salida a su favor, con la intención de jugar por los ‘merengues’ esta temporada.

La situación se volvió más tensa con la no presencia de Celi en la pretemporada que hasta Raúl Lozano, presidente de Mannucci, salió a hablar al respecto. “Se ha manoseado mucho, a nivel nacional, el tema de Celi. Él es jugador del Mannucci, que él no se haya presentado a los entrenamientos es otra cosa, ya que él pertenece a esta institución. Hemos tenido una reunión porque no se presentó y nos habían dicho que no quería seguir en el club”, comentó.

Sus números en Mannucci Partidos Jugados Goles Asistencias Temporada 2022 33 4 2

Lo que se sabe de su posible pase a la ‘U’

Hasta el momento se sabe que el entorno del atacante nacional y los representantes de Carlos A. Mannucci llegaron a un acuerdo para que se dé la salida del extremo del equipo trujillano. Incluso, semanas atrás, el presidente del cuadro norteño afirmó que no iba a poner trabas a la salida de Yuriel Celi a Universitario de Deportes u otro equipo.

“Las puertas están abiertas, si él no quiere continuar, no vamos a exigir a un futbolista que se quede. Si hay un club nacional o internacional que desee contratarlo, que trate con nosotros directo y que se respeten las cláusulas del contrato”, sostuvo el presidente carlista en diálogo con Radio Ovación.

Si bien ya se habla de un posible traspaso a la ‘U’, el acuerdo sería mediante cesión por una ‘triangulación’ de un tercero. Según se conoció en las últimas horas, Hull City, equipo de la Segunda División de Inglaterra, compraría la ficha de Celi y con ello lo cederían a Universitario de Deportes.

El elenco inglés aún no quiere contar con los servicios del jugador, por lo que no pondría trabas para cederlo. Solo sería cuestión de tiempo para que Yuriel Celi finalmente consiga lo que estaba esperando, vestir la camiseta de Universitario y ser parte del proyecto de Carlos Compagnucci. Hace poco, estuvo en la presentación del equipo ‘crema’, como hincha en el Monumental, será cuestión de horas para que vuelva como jugador.

Hull City de la Championship de Inglaterra es el equipo que comprará la ficha de Yuriel Celi. Ayer los ingleses le mandaron la solicitud de traspaso a Mannucci, así que será el destino del jugador. Veremos ahora cómo continúa y si lo prestan a la U. https://t.co/92s9730HCH — Mauricio Loret de Mola (@Mauricioldm1) January 11, 2023









