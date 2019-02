Universitario de Deportes: "Muchos creen que soy hincha de Sporting Cristal pero la verdad es que no lo soy"

Alberto Rodríguez agradeció el apoyo de Universitario de Deportes y sus hinchas, sobre todo cuando se rompió el talón de Aquiles y a pesar de su pasado en Sporting Cristal. El defensa dijo que no ve las horas de volver a jugar y que la 'U' está en la obligación de pelear campeonatos.

Alberto Rodríguez dijo que un jugador siempre quiere estar en un club que lee de la confianza. "Seguir es una manera de agradecer a la dirigencia, al club y a los hinchas que por más que haya tenido un pasado en Sporting Cristal, han reconocido mi trabajo", dijo el defensa.

El crema hizo una confesión que alegrará a los hinchas de la 'U'. "Muchos creen que soy hincha de Sporting Cristal pero la verdad es que no soy hincha. Pero el cariño uno no se lo puede olvidar, salí de allí, jugué menores. Normalmente en los equipos que he estado siempre hay un cariño", afirmó en entrevista con Radio Fox Sports Perú.

El 'Mudo' afirmó que Universitario de Deportes está siempre para pelear el título. "El año pasado se peló hasta el final y eso es lo que conlleva a los títulos. La 'U' siempre debe pelear los campeonatos, es una obligación", afirmó.

Alberto Rodríguez dijo hace unos días que entre marzo y abril ya debe estar listo para volver a la cancha. "No veo las horas de volver a jugar", dijo.

