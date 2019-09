Ángel Comizzo y el análisis tras la victoria crema ante Binacional

Dice una famosa frase del deporte que las defensas ganan campeonatos. En Universitario de Deportes se lo grabaron a fines de mayo, cuando Nicolás Córdova salió del equipo. Cuando perdió en Ayacucho y dejó el cargo, la diferencia de goles no era la mejor (–2), lo que se reflejaba en la tabla (12° con 23 puntos).

Cuatro meses han pasado, con un cambio de entrenador de por medio, y los números han variado. Desde la llegada de Ángel Comizzo , el panorama ahora es así: El argentino acertó con los fichajes (‘Rafa’ Guarderas y Gerson Barreto, sobre todo).

Ángel Comizzo en conferencia de prensa. (Prensa 'U')

El equipo encontró un equilibrio (ha mantenido el cero en 7 de los 12 partidos que ha dirigido) y ha acostumbrado a sus jugadores a ganar, pues tiene la misma cantidad de victorias (siete).

Todo eso cambió el orden de las cosas. Hoy Universitario de Deportes es único puntero del Torneo Clausura –por lo menos, hasta que juegue Sport Huancayo– y su gente se ilusiona con repetir el título de 2013.Y eso es meritorio.

A pesar de la buena victoria ante el campeón del Apertura, el ‘profe’ Ángel Comizzo no se ‘agranda’. “Ante Melgar jugamos mejor (triunfo 2-1). Voy a hablar con los chicos para ver qué paso en los primeros 15’ del segundo tiempo”, afirmó el entrendor.



Ángel Comizzo no quiso hablar del clásico ante Alianza Lima que se juega en dos semanas. "No pensamos más allá del próximo sábado, vamos a trabajar pensando solo en eso"dijo sin antes dejar en claro que el próximo fin, en Huancayo, se juegan “una nueva final”.