Universitario de Deportes se coronó bicampeón del fútbol peruano, tras ganar el Torneo Apertura y Clausura en la temporada 2024. Uno de los artífices de esta obtención fue Fabián Bustos, actual DT de la institución, quien llegó en reemplazo de Jorge Fossati (tras su partida a la Selección Peruana) y continuó con un proyecto que empezó desde el 2023. El estratega volvió sólida a la escuadra ‘merengue’ en condición de local (ganó todos sus partidos de Liga 1) y solo perdió tres partidos en el año (Sporting Cristal, ADT y Melgar), números que lo respaldan en la presente temporada. Con la emoción viva de obtener el título, habló sobre distintos temas como Alianza Lima (clásico rival), Edison Flores y su cariño por el club.

En conversación con Fútbol en América, en primera instancia, Bustos se refirió a Alianza Lima, su más cercano perseguidor en la recta final del Torneo Clausura: “Creo que no era merecedor de la posición donde estaba. Estaba por cosas que no tienen que pasar si queremos mejorar el fútbol peruano. No puedes jalar jugadores de otros equipos tan fácilmente. Hay cosas que pasaron en cancha y no deben de pasar. No es en contra de ningún equipo”.

A su vez, agregó: “Nosotros fuimos el mejor del año y con creces, no como se dijo que el mejor equipo que había competido en Libertadores, fue uno que no ganó ni un partido. Si queremos mejorar el fútbol peruano, los de la Libertadores deben de pelear de la mejor manera”.

Fabián Bustos habló sobre el título con Universitario. (Video: Fútbol en América)

Respecto al cariño por el club, el DT habló sobre cómo se manejó la interna en la temporada y la relación con el hincha: “Lo tengo en mi corazón por todo lo que me ha transmitido. Al ser este año el Centenario, la gente estuvo alineada con nosotros y la dirigencia o la gente del club. Hoy estoy alegre de ver el objetivo cumplido, resaltando también a los que no han descansado y forman parte del club”.

Por otro lado, Fabián Bustos también habló sobre la continuidad de Edison Flores, uno de los referentes de la escuadra crema y quien no aseguró que se quedaría, teniendo en cuenta que su pase pertenece a Atlas de México. El estratega destacó las cualidades del popular ‘Orejas’.

“Ojala que se quede. Es un jugador distinto. Tiene una capacidad y calidad que es única. Hay, pero muchos están fuera del país. Yo no soy de imponer y él pertenece a un club mexicano, es una negociación de él. Mi opinión siempre va a ser positiva sobre él. Es un jugador que le agradezco todo lo que ha hecho porque en los momentos importantes siempre ha hecho gol. Es un jugador extraordinario y uno de los referentes del club. Son de esos que vale la pena tenerlos siempre”, puntualizó.





¿Cómo quedó el orden para la Copa Libertadores 2025?

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidos para su participación en la Copa Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres puntos de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2, obteniendo también un cupo directo en la fase de grupos.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros aseguraron el tercer lugar en el acumulado y serán Perú 3, participando en la primera fase previa de la Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará en la segunda fase previa del torneo. Es importante mencionar, que esta fase será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Perú 3: Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1

Melgar jugará la fase previa 2 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 1 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1





TE PUEDE INTERESAR