La tensión en Matute era evidente; por segundo año consecutivo, Alianza Lima perdió la oportunidad de sumar un nuevo campeonato y, además, nuevamente fue frente a Universitario de Deportes, que los superó por un punto tras ganar el Torneo Clausura y, previamente, el Apertura. Tanto los hinchas como integrantes de la institución de La Victoria vieron su enojo y frustración en este momento. Uno de ellos fue Pío Dávila, socio y expresidente de los blanquiazules, quien no dudó en afirmar que el próximo año el equipo sumará un nuevo título. También se arremetió contra Bruno Marioni y Néstor Bonillo, quienes manifestaron los causantes de que el grupo haya fracasado en 2024.

“Lamentable (por no lograr el título). Felizmente, el fútbol siempre te da revanchas. Esperemos que el próximo año, hagan bien las cosas”, dijo inicialmente Dávila, quien fue presidente de los ‘blanquiazules’ entre 1994 y 1996, en declaraciones al Depor. Asimismo, agregó. “Desde el principio de año se venía diciendo, el equipo fue destruido y que tenía que complementarse, eso es lo que siempre hacen los equipos de fútbol”, agregó.

Pero no quedó ahí, pues responsabilizó al gerente deportivo y al exasesor externo en Desarrollo de Gestión Deportiva e Infraestructura. “Los que armaron el equipo que fue (Néstor Bonillo) y (Bruno) Marioni, ahí está el resultado. Cambiaron a 18 jugadores... hay que decir las cosas como son, Alianza Lima todo el año jugó mal. No jugamos bien, uno que otros partidos puede salvarse, pero en general, jugamos mal”, precisó.

Asimismo, también se refirió a la derrota de Alianza Lima, señalando que, con una victoria tras el empate de la ‘U’ en Andahuaylas, se habrían coronado campeones del Clausura. “Si en el partido que tenemos que ganar, no ganamos, no se como podemos ser campeones. Así de fácil es la cosa. Espero que el próximo año, la dirigencia que esta manejando el equipo, actúe con prudencia y viendo los puestos que hay que reforzar”, sostuvo el socio íntimo en las instalaciones del Alejandro Villanueva.





Gonzales Posada arremetió contra Fondo Blanquiazul

“Es una pena, solo queda recuperarse el próximo año”, dijo Gonzales Posada al diario Depor en su salida del Estadio Alejandro Villanueva. Además, arremetió contra los actuales encargados del club. “Sería bueno que los dirigentes que entraron hace un año y medio pongan la cara y se sepa quiénes son esos dirigentes fantasmas... Los que están a cargo del Fondo Blanquiazul”, expresó.

Recordemos que, a mediados de 2023, se dio a conocer que Diego Gonzales Posada había decidido vender sus acreencias del Fondo Blanquiazul y dar un paso al costado en lo que respecta a Alianza Lima. Así pues, en una reciente entrevista con El Comercio, el exdirectivo ‘blanquiazul’ habló largo y tendido sobre diversos temas, en donde explicó las razones que lo motivaron a dejar el club.

Gonzales Posada, que desde el 9 de junio dejó de pertenecer al Fondo Blanquiazul, manifestó su malestar de que los otros socios vendieran sus acreencias a personas que él no conoce. Asimismo, aclaró que muchas de las decisiones de estas personas no comparten, como la de designar a José Sabogal como nuevo administrador de Alianza Lima.

“Mis socios de manera inconsulta y no comprensible, decidieron vender sus acciones en el Fondo a una empresa, un tercero, cuyos accionistas no conozco. No sé quiénes son los nuevos acreedores, no conozco las decisiones tomadas y muchas de ellas no las comparto. Una de ellas fue nombrar a un nuevo gerente general en reemplazo de Fernando Salazar, el señor José Sabogal, sin haberme notificado ni consultado”, sostuvo al respecto.

“A partir del 9 de junio dejé de ser el presidente del Fondo, ahora son otras personas, a las que nadie conoce, que ahora toman el control del principal acreedor del club y son ellos los principales responsables de lo que ocurra. Es un reto grande porque le hemos dejado un club totalmente en azul, fortalecido y sólidamente consolidado institucional, económica y deportivamente”, remarcó.

Así quedó el orden para la Copa Libertadores 2025

Aunque faltaba confirmar el orden, las escuadras peruanas ya estaban definidos para su participación en la Copa Libertadores 2025. Al ganar el campeonato de la Liga 1 Te Apuesto, Universitario de Deportes aseguró su lugar en la fase de grupos como el representante principal, pero no lo hará solo. Sporting Cristal, que terminó a solo tres puntos de la ‘U’ en el acumulado, se quedó con el puesto de Perú 2, obteniendo también un cupo directo en la fase de grupos.

Los otros dos representantes peruanos serán Melgar y Alianza Lima. Tras empatar en Arequipa, los rojinegros aseguraron el tercer lugar en el acumulado y serán Perú 3, participando en la primera fase previa de la Libertadores. Por otro lado, Alianza Lima, como Perú 4, jugará en la segunda fase previa del torneo. Es importante mencionar, que esta fase será de eliminación directa tras un partido de ida y vuelta.

Perú 1: Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Te Apuesto

Universitario de Deportes jugará en la fase de grupos tras ser campeón de Liga 1 Te Apuesto Perú 2: Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Te Apuesto

Sporting Cristal jugará en la fase de grupos tras quedar en el segundo lugar Liga 1 Te Apuesto Perú 3: Melgar jugará la fase previa 1 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Te Apuesto

Melgar jugará la fase previa 1 tras quedar en el tercer lugar Liga 1 Te Apuesto Perú 4: Alianza Lima jugará la fase previa 2 tras quedar en el cuarto lugar Liga 1 Te Apuesto





