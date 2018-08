Universitario de Deportes debe presentar plan de recuperación en 30 días

La Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) admitió a Universitario de Deportes al Régimen Especial Deportivo, lo que le permite reforzarse de cara al Torneo Clausura. Pero el cuadro crema debe cumplir con requisito: entregar un plan de recuperación.

La 'U', según la resolución de la Comisión de Licencias, tiene un plazo de 30 días para presentar ese plan de recuperación.



"De no entregar dicha información dentro del plazo indicado, la Comisión emitirá una resolución aplicando al Club la sanción prevista en el numero iii) del Acápite VI del Anexo 1 del Reglamento y otorgándole una última prórroga de cinco días calendario para entregar dicha información a satisfacción de la Comisión. Transcurrido ese último plazo y siempre que no se haya entregado la información requerida, la Comisión emitirá una resolución aplicando las sanciones previstas", se lee en la resolución CL-0090-2018.



La Comisión de Licencia también le solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que contrate a una empresa que asuma las funciones de Controlador "a efectos de revisar y aprobar el plan de recuperación y supervisar la labor del órgano ejecutor".

No es lo único. Considerando que Universitario de Deportes ingresó al Régimen Deportivo Especial, la Comisión de Licencias solicita a la OCEF (Control Económico Financiero) continuar realizando los informes técnicos mensuales (deudas laborales -SAFAP) y obligaciones laborales. "No son una estos no son una excepción del Régimen y deben tener el mismo procedimiento que el resto de clubes".

Tras ingresar al Régimen Deportivo Especial, Universitario de Deportes empezó a trabajar en los refuerzos de cara al Clausura. Así el primero en llegar Germán Denis, quien será presentado esta tarde en un hotel capitalino.

Aquí puedes ver la resolución completa de la Comisión de Licencias