Con 21 años, Roberto Siucho es una de las apuestas en Universitario de Deportes. De hecho, entró en el radar de Ricardo Gareca por su rendimiento en 2017. Su rápido desborde y centros certeros lo distinguen, pero este año su nivel no es el mismo y las críticas comienzan a salpicar hacia él.

El último domingo, ante Comerciantes Unidos, el atacante quedó habilitado y totalmente libre de marca en el corazón del área. Se acomodó a su perfil, pero la mandó a un lado de unaforma increíble. El problema, al parecer, pasa por lo mental. La presión, tras varias fechas sin ‘quitarase la sal’, le juega en contra. Sin embargo, por el momento, sus compañeros lo respaldan al cien por ciento.



" Roberto Siucho es un jugador importante para nosotros. Hace un recorrido importante que quizás no se ve o no muchos se dan cuenta del desgaste que hace en defensa. Lamentablemente tuvo una opción que no pudo concretar, pero son jugadas que le pueden ocurrir a cualquiera, dijo Enmanuel Páucar para la prensa.

El volante de Universitario, agregó: "Estamos totalmente con él, así como estuvimos con todos los que en algún momento se equivocaron. Esto es fútbol y hay que estar en las buenas y malas. Roberto es un muy buen jugador y por eso se ganó su convocatoria a la selección".

Páucar aseguró que Roberto Sicuho solo pasa por una mala racha: "Está trabajando a full y con las ganas de ser mejor día a día. Es una cuestión de momentos. Creo que el día que se reencuentre con el gol se le irá viendo mejor. Es por rachas. Así como el equipo está logrando mejorar, ya se verá un mejor Roberto".

