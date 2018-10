Germán Denis entró en el corazón de los hinchas de Universitario de Deportes. No solo por los goles que ha marcado, sino por la ‘garra’ que le mete a cada dividida. De hecho, el argentino está enamorado de ese cariño, y espera prolongar su permanencia en tienda crema, con miras al 2019.

“Hasta ahora, no hemos hablado nada. Yo no tendría problemas para conversar [sobre la renovación]. Es para analizarlo con los dirigentes para ver qué es lo que pretenden. Si hay un buen acuerdo, yo estaría feliz [de quedarme]”, reveló Germán Denis en GolPerú.

A sus 37 años, Germán Denis vive una aventura con Universitario de Deportes, luego de su paso exitoso por Europa y el fútbol argentino. ‘El Tanque’ se ha convertido en un arma fundamental en el ataque que arma Nicolás Córdova.

El goleador es él: Germán Denis fusiló a Patricio Álvarez y anotó importante gol para la 'U' [VIDEO]

Terrible lesión: Alberto Rodríguez se perderá lo que resta del Torneo Clausura

“Jugar esta gran cantidad de minutos, a pesar de mi edad, me siento en plenitud. Me siento muy bien. Los últimos minutos sí estoy sintiendo el desgaste físico, pero – en su momento – estuve en esta situación de pelear el descenso. Me tocó en Italia”, agregó Germán Denis.

Es preciso señalar que el delantero ya lleva cinco tantos en el año, pese a que Nicolás Córdova lo alejó del área, con la finalidad de que busque sociedades con Alberto Quintero y Javier Núñez.