Juan Pablo Pino desde Colombia: “Me gustaría regresar a la ‘U’, sería una bonita revancha”

Estar un poco más de cuatro meses en Universitario de Deportes le bastó a Juan Pablo Pino para enamorarse de la camiseta crema. Y aunque no pudo brillar en el equipo titular que dirigía Roberto Chale, el colombiano ahora sueña con regresar al club crema para cobrarse una especie de revancha, luego de su paso por Indonesia.

“Hasta ahora no he tenido contacto directo para volver al Perú, pero me gustaría regresar. Por las lesiones no pude demostrar lo que hice en otros equipos. De hecho, cuando a uno le va mal en un club, le queda ese sinsabor de volver para poder demostrar todas sus condiciones. Sería una bonita revancha. En la ‘U’ me trataron muy bien”, afirmó Juan Pablo Pino, en diálogo con Depor.

De la mano de Germán Leguía, Pino llegó al fútbol peruano con el cartel de “crack”. Pero apenas jugó cuatro partidos oficiales con la camiseta de Universitario. Le marcó un gol a Alianza Lima en un clásico que se disputó en Matute.

“A pesar de los grandes clubes por los que pasé en Europa, Universitario es una gran institución y me di cuenta que tiene una de las mejores hinchadas del mundo”, agregó el exjugador de AS Mónaco.

Por otro lado, Juan Pablo Pino también reveló que goza de ofertas de varios equipos de Asia; sin embargo, su prioridad es quedarse en Sudamérica, para tener la oportunidad de reinventarse a sus 32 años de edad.