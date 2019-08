Con Universitario de Deportes y Sporting Cristal: la Copa Bicentenario vuelve este sábado ¡Mira la programación!

La Copa Bicentenario se reanuda en su etapa de octavos de final. El torneo, que tiene como principales protagonistas a Universitario de Deportes y Sporting Cristal , vuelve este sábado. El gran ausente será Alianza Lima que no logró clasificar a esta etapa de la competencia.



El domingo 11 de agosto, Universitario de Deportes enfrentará a Los Caimanes en Olmos y el lunes Sporting Cristal visitará a Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao.

Los octavos y cuartos de final de la Copa Bicentenario se disputan en partido único. Los partidos de semifinal son ida y vuelta. La final se disputará en partido único y sede neutral. Los equipos son locales de acuerdo al ranking de la Copa Bicentenario.



Lima 2019: la opinión de Erick Osores sobre Nolberto Solano. (América TV)

Programación completa de los octavos de final de la Copa Bicentenario



Sábado 10



Cantolao vs. Binacional

Hora: 11 a.m

Estadio: Miguel Grau (Callao)



Unión Comercio vs. Deportivo Municipal

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: IPD de Moyobamba



Melgar vs. Real Garcilaso

Hora: 4 p.m.

Estadio: Monumental UNSA (Arequipa)



Sport Loreto vs. Sport Huancayo

Hora: 8 p.m.

Estadio: Aliardo Soria Pérez (Pucallpa)



Domingo 11



Deportivo Coopsol vs. San Martín

Hora 11 a.m.

Estadio: Segundo Aranda Torres (Huacho)



Atlético Grau vs. UTC

Hora: 1.30 p.m.

Estadio: Municipal de Bernal (Piura)



Los Caimanes vs. Universitario de Deportes

Hora: 4 p.m.

Estadio: Francisco Mendoza Pizarro (Olmos)



Lunes 12



Sport Boys vs. Sporting Cristal

Hora: 8 p.m.

Estadio: Miguel Grau (Callao)



El deporte peruano se unió pasa saludar a nuestros medallistas en surf. (América TV)

► Miguel Trauco al Saint-Étienne: el peruano pasó con éxito los exámenes médicos, informó la prensa de Francia



► Perú eliminado de los Juegos Panamericanos y los memes no sueltan a la Sub 23 de Nolberto Solano



► Lima 2019: el duro mensaje de Carlos Galván tras la eliminación de la Sub 23 en los Juegos Panamericanos



► Germán Leguía: "Juan Manuel Vargas es el último de los mohicanos" ¿El 'Loco' volverá a la 'U'?