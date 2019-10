Universitario vs. Cantolao: cremas ponen en juego la punta del Torneo Clausura este sábado

Universitario vs. Cantolao juegan ( EN VIVO | VÍA GOLPERU | EN DIRECTO) en el estadio Monumental por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 del Fútbol Peruano. El coloso de Ate recibió las garantías para albergar hasta 59 mil espectadores, por lo que la administración merengue espera una fiesta en el coloso de Ate.

Ángel Comizzo espera volver al triunfo con la escuadra estudiantil, pero tendrá un difícil oponente, el mismo que buscará recuperarse de una sorpresiva derrota, en el estadio Miguel Grau, ante Real Garcilaso (1-2) en la última fecha del certamen.

Universitario vs. Cantolao será la oportunidad perfecta para que la escuadra merengue se tome revancha de la derrota sufrida ante el 'Delfín' en el Torneo Apertura, donde cayeron por la mínima diferencia en el estadio Miguel Grau del Callao.

En la previa del encuentro, la actual administración del equipo más ganador del balompié nacional presentó a Tiago Cantoro como su nuevo fichaje, proyectándose para lo que será el inicio de la temporada 2020 en el torneo local.

"Estoy muy feliz de estar acá y poder firmar mi primer contrato. Estoy con ansias de demostrar que no se equivocaron", fueron las primeras palabras que dio Tiago a la prensa como nuevo refuerzo de Universitario. El delantero de las canteras merengues precisó, también, estará a la disposición de lo que diga el 'profe', pero que su puesto es de '9'.



Universitario y Cantolao presentan distintos intereses antes del inicio de la jornada. Mientras los cremas esperan sumar su estrella número 27, el elenco del puerto pelea por alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada y soñar con la clasificación a un campeonato internacional.

Universitario vs. Cantolao: así llegan al partido

20.10.19 | César Vallejo 0-0 Universitario

12.10.19 | Universitario 0-0 Sporting Cristal

06.10.19 | Sport Boys 0-0 Universitario

29.09.19 | Universitario 1-0 Alianza Lima

21.09.19 | Sport Huancayo 0-1 Universitario

19.10.19 | Cantolao 1-2 Real Garcilaso

16.10.19 | Cantolao 0-0 Sport Huancayo

11.10.19 | UTC 1-1 Cantolao

05.10.19 | Cantolao 1-2 Ayacucho

29.09.19 | Dep. Municipal 1-3 Cantolao

Universitario vs. Cantolao: últimos enfrentamientos

10.05.19 | Cantolao 1-0 Universitario

15.09.18 | Cantolao 2-0 Universitario

31.05.18 | Universitario 2-2 Cantolao

03.12.17 | Cantolao 1-0 Universitario

13.08.17 | Universitario 2-1 Cantolao



Universitario vs. Cantolao: posibles alineaciones

Universitario : J. Carvallo; A. Corzo, B. Velarde, N. Quina, J. Vásquez; A. Alfageme, R. Guarderas, G. Barreto; P. De La Cruz, A. Hohberg y G. Correa.



Cantolao: F. Nicosia, E. Mogollón, C. Sánchez, v. Salas, C. Lasso, C. Cabello, F. Jasaui, S. La Torre, J. Atoche, S. Rengifo y Y. Celi.



