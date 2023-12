Tras la salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes (el uruguayo tomó la decisión de irse a la Selección Peruana), inició la búsqueda de su sucesor en tienda crema, siendo los nombres de Fabián Bustos y César Farías los que mayor peso tomaron en las oficinas del club crema de cara a lo que será el año en el que celebrarán su centenario de fundación. Si bien Depor pudo conocer que el elenco merengue y el argentino llegaron a un acuerdo para que se ponga el buzo estudiantil, una movida podría causar que la ecuación cambie en las próximas horas.

Según indicó el periodista Pipe Sierra de Win Sports, César Farías presentó, en las últimas horas, su renuncia como entrenador de Águilas Doradas, donde asumió el pago de la cláusula de salida (350.000 dólares) para quedar en calidad de entrenador libre. Con ello, el camino para negociar su incorporación a otro equipo quedó despejado.

En esa misma línea, el medio colombiano detalló el acercamiento de Universitario de Deportes con el estratega venezolano, lo mismo que podría causar que se tambalee la decisión de fichar a Fabián Bustos, opción que -de momento- los merengues respetarían e, incluso, tendría fecha de presentación tentativa.

Ojo a un detalle, el buen año que tuvo César Farías con Águilas Doradas le ha permitido no solo recibir la oferta del combinado merengue, sino que existe una selección sudamericana que también le habría puesto los ojos al DT venezolano. Además de ello, otros equipos del continente también tienen en la mira al estratega, por lo que no se descarta que pueda cambiar de buzo y este nuevo no sea necesariamente de un equipo de la Liga 1.

Es preciso señalar que el DT llanero, de 50 años, ha dirigido a clubes de países como Venezuela, México, Bolivia, Ecuador, Colombia e India. Además, tuvo la oportunidad de estar al mando de las selecciones de Venezuela y Bolivia. Antes de Águilas Doradas, hizo un gran trabajo en el Aucas de Ecuador, con el que logró el título de la Liga Pro 2022, el primero en la historia del club.

Con este CV, desde el área deportiva de Universitario de Deportes lo tuvo como prioridad para que sea el líder del equipo en la temporada 2024, sin embargo, los tiempos terminaron por ocasionar que se quede en solo un deseo, siendo Fabián Bustos el que tomó el primer lugar en las preferencias, en los últimos días.

La agenda de la ‘U’ en enero de 2024

Además del duelo ante Atlético Nacional (14/01), Universitario de Deportes tiene previsto otros dos amistosos más. El primero de ellos se llevará a cabo el miércoles 10 de enero, donde enfrentarán a la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche, por la ‘Noche Poeta’. Luego de dicho compromiso el equipo retornará a Lima para hacer maletas y volar a Miami para el choque ante los ‘cafeteros’.

Al regreso se dará lo que será la velada estelar del cuadro merengue: la Noche Crema. Este encuentro con los hinchas, donde se conocerá al plantel 2024, también servirá para que los jugadores disputen su último partido amistoso, antes del arranque de la temporada. Eso sí, en los próximos días se dará a conocer el rival, pues a la fecha la directiva del club aún no confirma contra qué club se enfrentarán el 20 de enero.

Cabe destacar que, hasta el momento, Universitario de Deportes ha anunciado los fichajes de Christopher Olivares y el portero uruguayo Sebastián Britos. Este último se sumará a los entrenamientos en los primeros días de enero. Se espera que en los próximos días haya novedades sobre el nuevo entrenador de la ‘U’.





