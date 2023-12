En los últimos días, se pudo conocer el nombramiento de Jorge Fossati como nuevo entrenador de la Selección Peruana, luego de la confirmada noticia de la salida de Juan Reynoso del combinado blanquirrojo por malos resultados. En esa línea, fue Piero Alva el encargado de dar su postura con relación a la decisión tomada por la Federación Peruana de Fútbol con relación al equipo de todos, la misma que no lo deja muy tranquilo en base a su experiencia.

“Juan (Reynoso) tiene mucho más de nivel de muchos técnicos extranjeros que pasan por aquí. Lamentablemente, hay un negocio detrás del fútbol. Su salida de la Selección Peruana ha sido un retroceso”, sostuvo el exjugador nacional en diálogo con Willax TV.

Piero Alva es consciente de que hubo resultados que no acompañaron o respaldaron la permanencia de Juan Reynoso en la Selección Peruana, pero que la confianza debió ser ratificada por parte de los directivos hacia el entrenador nacional, cosa que no terminó dándose.

“Lo que hubiera tenido que suceder es que Juan Reynoso continúe en la Selección Peruana. Nosotros siempre vivimos así, tratando de contentar a la gente. Lamentablemente, ningún proyecto se sostiene. Si en el día no se consiguen los resultados esperados o si hay un grupo menor que te hace bulla, genera presión y todos se asustan”, agregó el ‘Zorro’.

Los números de Reynoso en 2023 con Perú

Si bien Juan Reynoso llegó en medio de mucha ilusión a la Selección Peruana, nunca encontró un tablero que le permita al equipo continuar el camino dejado en los dos últimos procesos. Tuvimos presencia en Rusia 2018 y alcanzamos el repechaje para Qatar 2022; sin dejar de mencionar el segundo lugar de la Copa América 2019. perdiendo la final contra Brasil, anfitrión del certamen. Aquí, un recuento de los partidos del ‘Ajedrecista’ en este 2023.

FECHA COMPETENCIA RESULTADO 25/03 Amistoso Alemania 2-0 Perú 28/03 Amistoso Marruecos 0-0 Perú 16/06 Amistoso Corea del Sur 0-1 Perú 20/06 Amistoso Japón 4-1 Perú 07/09 Eliminatorias Paraguay 0-0 Perú 12/09 Eliminatorias Perú 0-1 Brasil 12/10 Eliminatorias Chile 2-0 Perú 17/10 Eliminatorias Perú 0-2 Argentina 16/11 Eliminatorias Bolivia 2-0 Perú 21/11 Eliminatorias Perú 1-1 Venezuela

Así marcha Perú en Eliminatorias

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 6 5 1 0 8 2 6 15 2 Uruguay 6 4 1 1 13 5 8 13 3 Colombia 6 3 3 0 6 3 3 12 4 Venezuela 6 2 3 1 6 3 3 9 5 Ecuador 6 3 2 1 5 3 2 8 6 Brasil 6 2 1 3 8 7 1 7 7 Paraguay 6 1 2 3 1 3 -2 5 8 Chile 6 1 2 3 3 7 -4 5 9 Bolivia 6 1 0 5 4 14 -10 3 10 Perú 6 0 1 4 1 8 -7 2

La palabra del capitán de la Selección Peruana

Juan Reynoso dejó de ser el técnico de la Selección Peruana por los malos resultados obtenidos en el inicio de las Eliminatorias 2026. La ‘Bicolor’ consiguió dos puntos (dos empates y cuatro derrotas) y se ubica en la última posición. Paolo Guerrero, quien fue parte de las seis primeras jornadas del proceso clasificatorio, se pronunció por primera vez sobre la salida del entrenador, y destacó que el equipo patrio nunca llegó a conectar con él.

“El fútbol -hoy por hoy- es así, si no tienes resultados, es inevitable que pasen estas cosas. No logramos los puntos que necesitábamos para seguir en la pelea. Me siento muy apenado porque no conseguimos ese ‘click’ con Juan y los resultados no ayudaron. Seguramente él va a tener más revanchas”, sostuvo el ‘Depredador’ en diálogo con Luis Carrillo (hace unas semanas).





