Este miércoles se cumplieron diez días desde que Jorge Fossati tomó las riendas de Universitario. El entrenador uruguayo entró por primera vez con el plantel crema el pasado lunes 6 de marzo. Desde entonces ha pasado mucho en Ate: dos triunfos importantes, un cambio de estilo y principalmente, un renacer anímico que ha disparado los rendimientos individuales y el colectivo. El universo crema miró con dudas el sistema de juego que empleó el técnico Jorge Fossati en su debut con el buzo crema ante Cienciano del Cusco, el pasado jueves 9 de marzo en el estadio Monumental. Aplicó un 3-5-2, inusual para la tribuna merengue, pero familiar para el uruguayo. Aprobó el examen ante todo pronóstico (venció 2-0) y en un torneo internacional conocido, que adorna su hoja de vida tras la obtención de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana con Liga de Quito, en la edición del 2009.

Con tres entrenamientos al mando del equipo crema, el ‘Flaco’ respondió a la expectativa del hincha apoyado en su vigencia y credibilidad hacia el futbolista. Su primera semana de estadía en Lima no terminaba y volvió a dirigir otra final, como llama a cada uno de los partidos de los crema. Esta vez, el técnico volvió a Cusco, plaza que le trajo buenos recuerdos en su época de seleccionador de Uruguay en la recordada Copa América organizada en Perú, año 2004. Esta vez venció 2-1 a Binacional.

¿Qué dijo del 3-5-2?

Con la misma sinceridad al confesar que es religioso y que acude los domingos a misa, Jorge Fossati habló del sistema de juego 3-5-2. “El sistema es un riesgo, pero lo hice por la respuesta que tienen los jugadores desde el primer día. El equipo funciona”, indicó el entrenador.

Ahora, lo inmediato es rearmar el once contra reloj para suplir a los jugadores ausentes que se integraron al microciclo bajo el mando del técnico Juan Reynoso en la Videna. A simple ojo, el golero Diego Romero se cuadrará bajo los tres palos este sábado en lugar del experimentado José Carvallo. En tanto, el puesto de Aldo Corzo, lateral-central, y capitán, se lo disputan Ancajima y Saravia, pero todavía no lo define Fossati.

En ofensiva, el atacante argentino Emanuel Herrera es el que tomará la posta de Alex Valera. ‘Maquinaria’ gritó su primera anotación con Universitario ante Binacional por la Liga 1 y está motivado para seguir reventando redes enemigas, más si se juega en casa.

Paren las ‘Orejas’

Por otro lado, el universo crema espera con ansias disfrutar del mundialista de los ‘goles importantes’ y del juego desequilibrante: Édison Flores. Actualmente, el hijo pródigo de los merengues no goza de continuidad con el Atlas de Guadalajara. El deseo de ‘Orejas’ es negociar con el club mexicano su préstamo por un año para volver al equipo de sus amores en el año de su Centenario, el 2024.

Por ahora, no es probable que pegue la vuelta en junio próximo, aunque los hinchas se ilusionan a través de las redes sociales. El pedido no es ajeno para la administración crema, que a inicios de año tentó dicha posibilidad, pero resultó complicada por el tema económico. Competir con el bicampeón del fútbol mexicano es imposible, pero un préstamos es más digerible. Además, Flores esperan recobrar la titularidad para acercarse nuevamente a la selección nacional, ahora al mando de Juan Reynoso.

Sin rencores

Dentro del actual plantel de Universitario de Deportes, el panorama es alentador con tres victorias consecutivas que enderezan el camino a luchar por obtener el título del Torneo Apertura. Uno de los futbolistas que vuelve a sonreír a través de su titularidad al once inicial es Piero Quispe.

Eso sí, el talentoso volante amagó como en la cancha cuando la prensa lo interrogó sobre la llamada de atención que le dejó Carlos Compagnucci antes de regresar a Argentina. “No estaba enfocado, lo cuidé y mimé lo más que pude”, dijo aquella vez. La respuesta no se hizo esperar. “Es su opinión. Yo no tengo nada en contra de él. Fue un gran profesor. Ahora estamos con el ‘profe’ Jorge (Fosatti) y estamos felices. Tengo la misma confianza de antes, siempre me he sentido así”, dijo Quispe a TV Perú Deportes.

El caso Siucho

Según pudo conocer Depor, la documentación del mediocampista llegó procedente de China y ya está habilitado para jugar, luego de cumplir con todas las exigencias de la Liga 1. Con esto, todo dependerá del entrenador Jorge Fossati, quien podría darle algunos minutos este sábado ante ADT en el Monumental para ir acoplándolo al equipo y sumarle rodaje, pues no juega un partido oficial hace más de un año.

