La jornada de vóley en el Polideportivo de Villa El Salvador tuvo un condimento especial que no pasó inadvertido para los hinchas. En medio del inicio de una nueva etapa de la Liga Peruana de Vóley, una presencia conocida por todos captó miradas y generó sorpresa en las tribunas. Se trató de Edison Flores, futbolista de Universitario de Deportes, quien fue captado por las cámaras mientras seguía atentamente el encuentro. La escena llamó la atención no solo por el contexto deportivo, sino también por el rival que estaba en la cancha.

La presencia de Edison Flores generó distintas reacciones, sobre todo entre los hinchas cremas, al tratarse de un partido en el que participaba Alianza Lima. Sin embargo, el propio futbolista se encargó de aclarar rápidamente el verdadero motivo de su visita, bajando cualquier especulación en torno a su aparición en el recinto deportivo.

Edison Flores explicó que llegó al Polideportivo para alentar a su hermana Wendy Flores, quien defiende los colores de Rebaza Acosta en la Liga Peruana de Vóley. El mediocampista señaló que fue ella quien lo invitó y que se trataba de su primera vez presenciando un partido en este escenario, destacando el ambiente que se vive en cada jornada.

“Vengo a alentar a mi hermana, mi hermana me invitó. Primera vez por aquí y la verdad que el polideportivo está bien bonito”, comentó el futbolista, dejando en claro que su presencia no estaba relacionada con el rival, sino con un compromiso familiar que no dudó en cumplir.

Eso sí, Flores reconoció que la coincidencia del duelo ante Alianza Lima no pasó desapercibida. El jugador de Universitario no esquivó el tema y resaltó el nivel del cuadro blanquiazul en el vóley nacional, dejando una frase que rápidamente se viralizó. “Coincidencias de la vida que jugará contra Alianza. Sé que es difícil contra Alianza Lima”, sostuvo.

Otro detalle que llamó la atención fue el dorsal que utiliza su hermana, el número 20, el mismo que Edison luce tanto en Universitario como en la selección peruana. Consultado sobre ello, el ‘Orejas’ respondió con naturalidad y emoción, destacando el fuerte vínculo que los une y el apoyo constante que intenta brindarle.

Además, el volante crema adelantó que su presencia en los partidos de Wendy no será algo esporádico. Flores aseguró que, siempre que su agenda se lo permita, intentará acompañarla durante la temporada, reafirmando su respaldo no solo como hermano, sino también como deportista.

Finalmente, Edison Flores destacó el ambiente que se vive en la Liga Peruana de Vóley y el respaldo del público en el Polideportivo de Villa El Salvador. Invitó a las familias a asistir a los encuentros y apoyar a sus equipos, resaltando la importancia de seguir impulsando el crecimiento del vóley nacional desde las tribunas.

