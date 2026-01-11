El mercado de pases del fútbol peruano sigue generando repercusiones y esta vez el protagonista fue Anderson Santamaría. El defensor de Universitario de Deportes no pudo esquivar las preguntas sobre el fichaje bomba de su compadre, Luis Advíncula, por el eterno rival Alianza Lima. En medio de la pretemporada crema, la ‘Muralla’ se tomó un tiempo para opinar sobre este regreso que ha sacudido la Liga 1, mostrando respeto por el lateral pero dejando en claro que la amistad queda fuera de la cancha cuando se trata del clásico. Sus palabras reflejan el ambiente competitivo que ya se vive previo al inicio del torneo, donde ambos seleccionados se verán las caras defendiendo camisetas opuestas en la fecha 9.

Al ser abordado por la prensa, el zaguero merengue intentó inicialmente mantener la distancia diplomática para no entrar en polémicas innecesarias sobre la vereda de enfrente. Santamaría prefirió enfocar sus primeras impresiones en la labor que viene realizando su propio equipo, dejando claro que la prioridad absoluta es lo que sucede en Campo Mar y no los movimientos de los adversarios directos.

“No puedo hablar de los rivales. Yo solo hablo de Universitario, y venimos trabajando de la mejor manera”, sentenció el defensor en un primer momento. Y es que el cuadro ‘crema’ este año buscará revalidar una campaña exitosa de los últimos tiempos, para lograr también el tetracampeonato.

Ánderson Santamaría llegó a Universitario tras su paso por Atlas de Guadalajara. (Foto: Universitario)

Sin embargo, la amistad construida en la Bicolor pudo más y terminó enviándole un mensaje cargado de sinceridad y picardía a su compañero de selección. “Bienvenido a ‘Luchito’, lo quiero mucho. Espero que le vaya bien, pero contra nosotros no”, declaró entre risas para las cámaras, calentando desde ya el duelo que sostendrán en el Torneo Apertura.

Dejando de lado al clásico rival, el central se enfocó en el presente deportivo de la ‘U’ y la adaptación al nuevo comando técnico liderado por Javier Rabanal. El jugador destacó la intensidad y la metodología que el estratega español está implementando en las prácticas, asegurando que el plantel está asimilando positivamente los conceptos tácticos para el debut.

“Estamos trabajando de la mejor manera, buscando lo que el profesor quiere”, explicó Santamaría sobre la exigencia diaria. El defensor añadió que el técnico “está metiéndonos muchas ideas para adecuarnos rápido”, resaltando la importancia de captar el sistema de juego lo antes posible para no dar ventajas en las primeras fechas del campeonato.

Luis Advíncula es nuevo refuerzo de Alianza Lima procedente de Boca Juniors. (Foto: Club Alianza Lima)

La llegada de los nuevos refuerzos extranjeros

Finalmente, se refirió a la integración de los nuevos refuerzos extranjeros, Caín Fara y Héctor Fértoli, quienes se sumaron recientemente a la pretemporada. Para Santamaría, la adaptación de los fichajes es fundamental y aseguró que el vestuario crema los ha acogido con los brazos abiertos para facilitar su convivencia y rendimiento inmediato en el campo.

“Los vi bien. Este es un gran grupo que los recibió de la mejor forma y les está dando las herramientas”, comentó el zaguero sobre sus nuevos compañeros. Con estas declaraciones, ratifica la unión del plantel merengue, confiando en que los refuerzos “nos puedan ayudar este año” a conseguir los objetivos trazados tanto en la Liga 1 como internacionalmente.

