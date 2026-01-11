El mediocampista venezolano Arquímedes Figuera está listo para iniciar una nueva etapa en el fútbol peruano tras llegar a un acuerdo con UTC de Cajamarca para la temporada 2026. Su llegada al ‘Gavilán del Norte’ responde a un pedido expreso del técnico Carlos Bustos, quien busca reforzar su zona medular con la experiencia y el despliegue físico que han caracterizado al volante de 36 años en su paso por diversas ligas de Sudamérica, entre ellas la Liga 1 con las camisetas de Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo.

Durante la última temporada 2025, Figuera defendió la camiseta de Blooming en la Primera División de Bolivia, donde se consolidó como una pieza fundamental en el esquema del equipo cruceño. A pesar de su veteranía, el ‘Camuro’ disputó un total de 31 partidos, sumando más de 2,400 minutos en cancha y registrando una asistencia. Se convirtió en uno de los extranjeros más regulares del torneo boliviano.

Debido a su buen rendimiento el año pasado, el volante manejó diversas ofertas antes de decidir su retorno al Perú. En Bolivia, el interés más fuerte fue de Oriente Petrolero, club que buscó arrebatárselo a su clásico rival para fortalecer su mediocampo. Asimismo, hubo sondeos de equipos de altura en el país altiplánico; sin embargo, la propuesta deportiva de Carlos Bustos inclinaron la balanza hacia Cajamarca.

El paso de Arquímedes Figuera por el fútbol peruano es recordado principalmente por su etapa en Universitario de Deportes (2017-2018). Con el cuadro crema, el venezolano jugó 64 partidos y anotó dos goles, uno de ellos un recordado remate de larga distancia ante Alianza Lima en el clásico. Aunque no pudo alzar un título nacional con la ‘U’, se ganó el respeto de la hinchada por su entrega incondicional en una etapa institucionalmente complicada para el club de Ate.

Carlos Bustos comenzó a trabajar con el plantel de UTC en Cajamarca. (Foto: UTC)

Posteriormente, Figuera regresó al Perú en 2020 para vestir los colores de la Universidad César Vallejo, donde permaneció hasta 2022. En el cuadro trujillano mantuvo un buen nivel, acumulando 63 apariciones y siendo clave en las clasificaciones del equipo a torneos internacionales. Bajo el mando de ‘Chemo’ del Solar, el venezolano se ganó un lugar en el equipo titular y cerró de buena manera su segundo paso en el fútbol peruano.

A lo largo de su trayectoria, el volante nacido en Cumaná ha cosechado éxitos importantes, especialmente en su país natal. Es bicampeón de la Copa Venezuela con el Caracas FC (2013) y Deportivo La Guaira (2014), además de haber obtenido el título del Torneo Apertura con el Trujillanos FC también en 2014. De hecho, luego de confirmarse su salida de Blooming, estuvo cerca de retornar a Venezuela, pero optó por vivir nuevamente la experiencia del fútbol peruano.

En el ámbito de selecciones, Figuera ha sido un habitual en la Selección de Venezuela, acumulando 25 partidos entre amistosos y oficiales. Participó en las eliminatorias para los mundiales de 2014 y 2018, además de integrar los planteles de la ‘Vinotinto’ en la Copa América Centenario 2016 y la edición de 2019. Esa jerarquía internacional es la que Carlos Bustos espera aprovechar en UTC para alejar al equipo de la zona baja y pelear por un cupo a la Copa Sudamericana.

Se espera que Arquímedes Figuera llegue a Cajamarca en las próximas horas para firmar su contrato y unirse de inmediato a los trabajos de pretemporada. Ojo, además del ‘Camuro’, UTC se ha reforzado esta temporada con Ignacio Barrios, Marlon de Jesús, Marcos Lliuya, Junior Huerto, Dylan Caro, Ángelo Campos, Alexander Succar, David Dioses, entre otros futbolistas. Es uno de los clubes de la Liga 1 que más ha fichado en este mercado.

Arquímedes Figuera tuvo un paso por la Selección de Venezuela de 2014 a 2019. (Foto: Getty Images)

