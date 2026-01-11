El arranque del 2026 empieza a dejar señales positivas para algunos futbolistas peruanos que militan en el extranjero, especialmente para aquellos que buscan consolidarse como protagonistas en sus equipos. En Israel, la jornada dejó un resultado que llamó la atención por el amplio marcador y por la actuación de un atacante nacional que atraviesa un buen momento. Adrián Ugarriza volvió a ser determinante desde el inicio del partido, mostrando olfato goleador y presencia ofensiva en un encuentro que podía marcar un punto de quiebre para su club. En medio de una temporada exigente, su aporte volvió a marcar diferencias desde muy temprano y apunta a la Selección Peruana.

Kiryat Shmona logró una sólida victoria por 5-2 sobre Ashdod en duelo correspondiente a la fecha 18 de la liga israelí. El atacante peruano fue protagonista desde el primer minuto, ya que abrió el marcador apenas iniciado el compromiso, encaminando el triunfo del cuadro azul en condición de visitante.

El gol de Adrián Ugarriza llegó tras una acción rápida en ofensiva, aprovechando un servicio preciso dentro del área para definir con contundencia. Ese tanto no solo golpeó anímicamente al rival, sino que permitió a su equipo manejar el partido con mayor tranquilidad desde los primeros instantes.

Con el pasar de los minutos, Kiryat Shmona fue afirmando su dominio y logró ampliar la ventaja antes del descanso. A los 22 minutos, Mohamad Abu Rumi apareció para convertir el segundo gol, consolidando el buen momento del equipo y reflejando en el marcador la superioridad mostrada en el campo.

En la segunda mitad, el conjunto azul mantuvo la intensidad y no bajó el ritmo. Ovadia Darwish y Yair Mordechai anotaron a los 52 y 57 minutos, respectivamente, estirando la diferencia y dejando el partido prácticamente sentenciado cuando aún quedaba tiempo por jugarse.

Adrián Ugarriza volvió a anotar en la Liga de Israel | Foto: Kiryat Shmona

El dominio de Kiryat Shmona se tradujo en un nuevo golpe a los 62 minutos, cuando Ariel Sharetzky marcó el quinto gol de la noche. A partir de ahí, Ashdod solo pudo reaccionar con dos descuentos tardíos que no alteraron el desarrollo ni el resultado final del encuentro.

Para Adrián Ugarriza, este nuevo tanto significó su segunda anotación en lo que va del año y le permitió alcanzar las 11 conquistas en la temporada. Números que lo consolidan como una de las principales referencias ofensivas del equipo en el campeonato israelí.

Además, el triunfo tuvo un valor especial para Kiryat Shmona, que logró reencontrarse con la victoria tras una racha negativa de varios partidos sin sumar puntos. Gracias a este resultado, el conjunto azul llegó a 16 unidades y se ubicó en la décima segunda posición de la tabla.

En la próxima jornada, el equipo de Ugarriza tendrá un desafío importante cuando visite a Hapoel Beer Sheva, con la intención de mantener el impulso anímico y seguir escalando posiciones en la liga. El delantero peruano, por su parte, buscará extender su buen momento y seguir siendo decisivo lejos del país.

