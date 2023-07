Cuando hizo su reestreno con la ‘U’ el lunes pasado, Fossati dejó en claro que su presencia en el equipo sería crucial, pero que debían llevarlo de a pocos. En 28′ ante Alianza Atlético mostró, en solo un par de jugadas, lo que puede hacer con el balón y en 32′ contra Cantolao ratificó que una vez que alcance su mejor versión aportará pases y goles. Ya lleva una hora en cancha con la camiseta merengue.

Edison Flores fue ovacionado en su ingreso en Universitario vs. Alianza Atlético. (Video: GOLPERU)

La calidad de Flores no está en duda, tampoco su estado físico, ha demostrado que a pesar de la larga inactividad con Atlas (no jugaba con el club mexicano desde abril) se mantuvo en su peso y se cuidó, pero lo que sí podría preocuparle al técnico es su momento futbolístico. El martes enfrentarán a Corinthians en Brasil por los playoffs de la Sudamericana y la ‘U’ no tiene margen de error.

‘Orejas’ aún no puede ser la banda completa, por la falta de ritmo futbolístico, por lo que es una opción por ahora en el ataque. Ante los ‘churres’ entró por Piero Quispe y contra el ‘Delfín’ lo hizo por Alex Valera. Su función, en estos momentos, es ser un mediapunta o segundo delantero. A partir de ahí, Fossati tendrá que ver si con lo que ha mostrado en estos dos partidos del torneo local le alcanzará para arrancar ante el ‘Timao’.

Una asistencia y buenas jugadas

Su debut, más allá de todo lo que representó para el hincha crema, por volver a ver a uno de sus más recientes referentes luego de siete años, fue más que aceptable. En solo minutos, dio dos pases goles, uno a Alex Valera y otro a Emanuel Herrera. Aunque ninguno pudo terminar en celebración, quedó demostrado que, a pesar de la inactividad, no había perdido la precisión con el balón.

¡LA MAGIA DE OREJAS! En sus primeros minutos con la camiseta crema 🤩, Edison Flores 👂🇵🇪 dio un pase preciso de gol que Alex Valera ⚽️ no pudo concretar. El volante vuelve a demostrar su talento en el Monumental 👏. #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/B2xsM9UXBe — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 4, 2023

De acuerdo al mapa de calor de Sofascore, Flores se pegó más por izquierda y se animó, un par de veces, a meterse dentro del área. Según los datos de la página, acertó el 100% de pases (10 de 10), dio dos pases claves, 18 toques, generó una acción de peligro y también remató de afuera con un tiro al palo. En cuanto a su labor defensiva, ganó dos duelos de cuatro posibles abajo y ganó arriba la única que tuvo; mientras que solo perdió tres pelotas.

Mapa de calor de Edison Flores ante Alianza Atlético. (Sofascore)

Mientras que contra Cantolao, tuvo una labor más asociativa, moviéndose no solo por izquierda, también por el centro. Justamente, en una de esas jugadas, asistió a Piero Quispe para el 4-0 momentáneo. El mapa de calor así lo muestra, estando un poco más lejos del área, pero siendo importante con el balón en la elaboración de las jugadas.

Piero Quispe anotó el 4-0 de Universitario vs. Cantolao. (Video: Liga 1 Max)

Según la página, contra el ‘Delfín’, ‘Orejas’, acertó 11 de 13 pases, dio un pase clave, una asistencia, 17 toques. Eso sí, no remató al arco, ya que estaba más por el medio o como interior izquierdo, tampoco pudo completar un centro. Ganó solo un duelo de tres abajo y perdió el balón en cinco ocasiones; mientras que recibió una falta.

Flores acumula ya una hora de juego con Universitario. Está aún lejos de su mejor versión, pero con el balón sigue siendo importante. Fossati tendrá que tomar una decisión para el martes contra Corinthians, arriesgarse y poner al ‘Orejas’ dentro del ‘11′ (sentar a Luis Urruti) o esperar y ponerlo en el segundo tiempo, de acuerdo a cómo vaya el partido. La última palabra la tendrá el ‘profe’.

Mapa de calor de Edison Flores ante Cantolao. (Sofascore)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.