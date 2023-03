El sueño del universo crema por volver a ver en acción al volante Edison Flores vestido de crema con Universitario de Deportes podría hacerse realidad a mediados de este año. Eso sí, la gestión por repatriarlo no es sencilla, implica romper el ‘chanchito’ y buscar auspiciadores que cubran su elevado salario; pero ese antojo futbolístico no resulta imposible. Al menos no para el administrador Jean Ferrari, quien se pronunció al respecto.

“A nosotros nos encantaría poder contar con Edison el próximo año. Ya hemos tenido una conversación con él , pero todavía tiene contrato con Atlas de México, pero las puertas las tiene abiertas. A la primera que se le vaya las ganas de estar donde está, que quiera regresar a la ‘U’. Al equipo donde tiene que regresar es a la ‘U’. Ya conversaremos seguramente a mitad de año, y veremos si la posibilidad existe”, dijo Jean Ferrari a Depor.

Eso sí, ‘Orejas’ no sería el único jugador hincha de Universitario que evalúa en pegar la vuelta a tienda crema, pues se conoció que Raúl Ruidíaz, actual goleador del Seattle Sounders de la MLS, también estudia la opción de seguirle los pasos a su compañero de selección. “Una negociación como esa no es tan fácil, pero no hablaré de supuestos”, dijo el administrador crema.

Darán pelea en la Sudamericana

Confirmado el horario y fecha de los partidos de Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana, por el Grupo G, el administrador crema Jean Ferrari se refirió a los rivales (Gimnasia y Esgrima La Plata, Goías de Brasil y Santa Fe de Colombia) en el torneo internacional. “No hay rival ni grupo fácil. Todos serán duros. Los partidos hay que jugarlos. Daremos pelea. Eso sí, la ilusión está y con los pies sobre la tierra”, dijo el directivo. Consultado sobre la rápida adaptación y buena metodología de trabajo de Jorge Fossati, dijo: “Llegó con idea determinada. Ha sabido capitalizar su trabajo”, sostuvo.

Fossati no hace drama

En lo futbolístico, el técnico uruguayo Jorge Fossati no quiere dejar nada al azar. Por ejemplo, apenas le informaron sobre el nuevo horario (8:30pm) de Universitario de Deportes ante Deportivo Garcilaso, el viernes en el Cusco, el ‘Flaco’ modificó su plan de trabajo del miércoles, previo viaje a la ciudad imperial. Así, los cremas trabajarán a partir de las seis de la tarde en el Monumental. Por otro lado, el charrúa evaluará junto a su cuerpo técnico apenas se reintegren los seleccionados José Carvallo, Andy Polo y Alex Valera si los considerará para el viaje del viernes al Cusco.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.