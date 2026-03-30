El delantero de Universitario de Deportes, Edison Flores, se pronunció sobre distintos temas que rodean actualmente al fútbol peruano. El atacante crema habló tanto del presente deportivo del club como de algunas situaciones extradeportivas en el torneo local. Sus declaraciones se dieron en medio de un contexto cargado de discusiones y sanciones disciplinarias.

En una entrevista con L1 MAX, Flores también destacó el trabajo que viene realizando el comando técnico del equipo merengue. El atacante resaltó el nivel de exigencia dentro del plantel y valoró la manera en que se viene trabajando día a día. Para el delantero, el objetivo del grupo es claro: seguir creciendo y competir al máximo nivel.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fueron sus comentarios sobre las recientes decisiones disciplinarias en el campeonato. El futbolista consideró que algunas medidas se están manejando de forma tardía o poco clara. Esto, según explicó, genera confusión dentro del entorno del torneo.

“Si vas a suspender a alguien, hazlo ahí nomás”, señaló el atacante de Universitario. Con esa frase dejó clara su postura respecto a cómo deberían aplicarse las sanciones dentro del fútbol peruano. Para Flores, las decisiones deben tomarse de manera inmediata y evitar alargar la situación para que no pierda sentido.

El delantero crema fue más allá y dejó una reflexión sobre la situación actual del campeonato. Según indicó, algunas situaciones disciplinarias parecen haberse salido de control. Aun así, expresó su deseo de que el panorama pueda mejorar con el transcurso de la temporada.

Por ahora, el jugador de Universitario prefiere concentrarse en el rendimiento del equipo dentro del campo. El conjunto crema no atraviesa un buen momento en la temporada y busca volverse competitivo en la lucha por el Torneo Apertura.

¿Cuando volverá a jugar Universitario?

Este sábado 4 de abril, Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Monumental, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano.

El equipo crema llega tras empatar 0-0 ante Comerciantes Unidos, mientras que los blanquiazules vienen de una victoria 2-0 frente a Juan Pablo II College. En la tabla de posiciones, Universitario se ubica en la cuarta posición con 15 puntos, mientras que Alianza Lima es líder del torneo con 20 unidades.

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