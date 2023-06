Es cuestión de horas para que ‘Orejas’ Flores, el hijo pródigo de Universitario de Deportes vuelva al club de sus amores después de siete años. ¿Qué falta para cumplir el antojo futbolístico del técnico Jorge Fossati? La documentación final, y posterior firma del futbolista, que se dará en las próximas horas para alegría del universo crema. Eso sí , Depor conoció por el entorno del mundialista que será préstamo por lo que resta del año (Torneo Clausura) y la temporada siguiente (año del Centenario).

El salario del futbolista será compartido por porcentajes entre los cremas y el equipo mexicano, temas que están por definir. En lo futbolístico, ‘Orejas’ priorizó su continuidad en donde mejor se siente: Universitario de Deportes, su casa.

Este lunes entrenó con el ‘equipo de todos’ y alzará vuelo este jueves con la delegación peruana para la gira por Asia, mientras los cremas harán los propio a Bogotá para visitar a Santa Fe de Colombia por la Copa Sudamericana, torneo internacional que jugaría de clasificar a octavos de final. El ‘Flaco’, los jugadores e hinchas esperan con ansias que hoy se formalice el regreso del único refuerzo que tendrán para el Torneo Clausura.

Viajan seleccionados a Colombia

Con la novedad de Martín Pérez entrenando con normalidad tras superar su problema estomacal, los cremas retomaron ayer sus prácticas por la tarde en el Monumental con miras a su visita de este jueves a Independiente Santa Fe en Bogotá por el grupo ‘G’ de la Copa Sudamericana.

Universitario, ubicado en la segunda casilla con siete unidades, necesita ganar para tomar el liderato y desplazar a Goías, que le lleva un punto de distancia.

Este partido será determinante para asegurar clasificar a octavos de final. Por ahora, Jorge Fossati todavía no define el once. Este miércoles, el plantel viaja a Bogotá (7:30 am) y también lo harán los seleccionados José Carvallo, Andy Polo y Alex Valera, quienes el viernes le darán el alcance al ‘equipo de todos’ en su gira por el continente asiático.

Ureña estuvo en el visor de La Roja

Sus buenas actuaciones con Universitario despertaron el interés del seleccionador de Chile, el paraguayo Eduardo Berizzo, quien tiene en el visor al volante Rodrigo Ureña.

Pese a que no fue convocado, La Roja envió una carta provisional a los cremas por un posible llamado al chileno. “Lo están mirando a Ureña. La semana pasada llegó un pedido de la Selección de Chile para una posible convocatoria”, dijo el administrador crema, quien evitó entrar en detalles sobre una posible negociación para ampliar el contrato de Ureña, pero sí lo considera valioso.

