Tres goles y dos asistencias lleva Edison Flores en 2024 con Universitario de Deportes. Es el año del centenario y se lo está tomando bastante serio. No solo sus números sorprenden, sino también lo que hace dentro de la cancha: maneja los hilos del equipo desde el mediocampo hacia la ofensiva y, lo mejor, es que cuando está en el área, no es tímido y realiza definiciones impresionantes, como la de este domingo ante Mannucci en el Mansiche. Tras el pitazo final, el ‘Orejas’, con la humildad que lo caracteriza, destacó que no hay mucho que celebrar, pues el camino rumbo al bicampeonato recién ha empezado.

Flores fue el jugador del partido, tras realizar una anotación (fue el 2-0) y servir dos asistencias, una para Andy Polo y otra para Horacio Calcaterra. La ‘U’ goleó 4-0 en Trujillo y tuvo un debut excepcional. Pero el delantero merengue sostuvo que, para derrotar a un buen equipo como la ‘Tricolor’, que es dirigida por Franco Navarro, él y sus compañeros hicieron un gran esfuerzo.

“Buen trabajo de todos. Fue un partido duro al principio. Sabíamos que Mannucci, con su comando técnico y sus jugadores, está para luchar cualquier partido. Creo que por momentos fuimos más, pero ellos también tuvieron ocasiones de peligro que al final supimos defender”, fueron las primeras palabras de Edison a las cámaras de GOLPERU.

El exfutbolista de Atlas destacó que lo que se vio de la ‘U’ en el Mansiche es lo que han trabajado en la pretemporada con el comando técnico de Fabián Bustos. “Tratamos de aprovechar el juego que tenemos. Insistir en lo que venimos trabajando, y estábamos atentos porque había jugadores muy rápidos que nos ocasionaron peligro”, añadió.

Finalmente, el ‘Orejas’ se refirió a su anotación. Para los que no lo vieron: aprovechó la salida de Manuel Heredia para definir con un ‘sombrerito’. “Pensé que estaba en off side. Se pudo dar, pero es parte del trabajo que se viene dando y quiero más. Hay que darle. Esto recién comienza”, concluyó Flores, quien tiene la misión de guiar a la ‘U’ en el año de su centenario.





¿Qué se viene para Universitario de Deportes?

Luego del triunfo ante Mannucci, Universitario se enfrentará a Atlético Grau por la segunda jornada del Torneo Apertura 2024. El encuentro está programado para jugarse el sábado 3 de febrero en el Monumental, y comenzará desde las 8:00 de la noche (hora peruana).

Posteriormente, el sábado 10 de febrero, el vigente campeón tendrá que enfrentarse a Alianza Lima en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Este duelo corresponde a la fecha 3 del Apertura, se disputará en el Estadio Nacional y está pactado para iniciar a las 8:00 de la noche (hora peruana).





SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.