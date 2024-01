Universitario vs. Carlos A. Mannucci se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO vía GOLPERU y Movistar, en el duelo correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho partido está programado para el domingo 28 de enero desde las 5:00 p.m. (hora en Perú) y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

El vigente campeón del fútbol peruano llega a este compromiso después de haber igualado 1-1 con Coquimbo Unido en la ‘Noche Crema 2024′, que se realizó en el Estadio Monumental de Lima. Los ‘cremas’ se pusieron en ventaja con un gol de Edison Flores (70′), y cuando parecía que se quedaba con el triunfo, José Bolívar anotó un autogol (86′) e impidió el festejo de los hinchas.

El entrenador Fabián Bustos ha estado afinando detalles y buscará su primer triunfo (consiguió tres empates en la pretemporada) en tierras trujillanas. De momento, Depor pudo conocer que la primera alineación ‘merengue’ en el Apertura sería de la siguiente manera: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha y Nelson Cabanillas; Edison Flores y Diego Dorregaray.

En la previa de su debut, el plantel de Universitario recibió la visita de la barra de Norte. Los aficionados resaltaron la unión y el apoyo que darán a lo largo del año, pues es el centenario y deben estar juntos para lograr los objetivos: salir bicampeón nacional y competir en la Copa Libertadores.

Mannucci, por su parte, llega al partido ante la ‘U’ tras vencer por 1-0 a Comerciantes Unidos en un duelo de preparación jugado en el Complejo Deportivo Upao. El único gol del encuentro lo hizo Gonzalo Rizzo, defensor uruguayo que llegó a Trujillo para jugar en la temporada 2024. Otros refuerzos que tuvieron minutos fueron Willyan Mimbela y Pablo Míguez.





¿Dónde ver el partido Universitario vs. Mannucci?

El partido Universitario vs. Mannucci se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido a través de la señal de GOLPERU, en los canales 14 y 714 del servicio de Movistar. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor. No te lo puedes perder.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Mannucci?

Universitario vs. Mannucci está programado para este domingo 28 de enero desde las 5:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:00 p.m., mientras que en México a las 4:00 p.m.

¿Dónde jugarán Universitario vs. Mannucci?





