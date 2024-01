Las horas pasan y lo que comenzó como uno de los tantos rumores que surgen en el mercado de pases de la Liga 1, podría volverse realidad. En Trujillo abunda la ilusión y no es para menos: existe la posibilidad latente de que César Vallejo cierre el fichaje ‘bomba’ de la campaña 2024, haciéndose de los servicios de Paolo Guerrero por las próximas dos temporadas. Todavía no hay nada definido, pero en tienda ‘poeta’ se han puesto una fecha límite para concretar el golpe sobre la mesa que desde ya los catalogaría como uno de los candidatos para pelear por el título nacional a fin de año.

Según pudo conocer Depor, el elenco trujillano tiene planificado definir todo este lunes 29 de enero. El tema económico no es un problema, pues el ofrecimiento que le hicieron al ‘Depredador’ superaron sus expectativas salariales con creces: no solo será el mejor pagado de la Liga 1, sino también tendrá el que podría ser uno de los sueldos más altos en la historia del fútbol peruano.

En cuanto a lo deportivo, uno de los puntos claves para seducir a Paolo es el plantel que ha armado César Vallejo para esta temporada. Roberto Mosquera cuenta con un amplio abanico de posibilidades en distintas posiciones y de por sí esperan competir en este Torneo Apertura para alcanzar un lugar en los play-offs. No será nada sencillo, pero con un ‘9’ de su categoría las cosas cambian.

El delantero formado en Alianza Lima quedó libre luego de no renovar su vínculo contractual con Liga de Quito, de donde salió debido a algunas desavenencias con los directivos. Una de las condiciones para quedarse tenía que ver con la permanencia de Luis Zubeldía, el DT que lo llamó para sumarse a su proyecto, pero finalmente esto no se concretó. Además, económicamente no llegaron a un acuerdo.

Cesar Vallejo es uno de los clubes que más se ha reforzado de cara al comienzo del Torneo Apertura 2024. Este año llegaron Óscar Barrero, Alec Deneumostier, José Carvallo, Gerson Barreto, Nilson Loyola, Josepmir Ballón, Geisson Perea, Cristian Benavente y Pierre da Silva. Con Paolo en el plantel, los ‘Poetas’ tendrían un arma importante para no solo competir a nivel local, sino también internacionalmente –jugarán la Fase Preliminar de la Sudamericana, donde enfrentarán a Sport Huancayo por un lugar en la fase de grupos–.

De darse su fichaje al equipo norteño, Paolo Guerrero llegaría al fútbol peruano después de haber tenido un gran segundo semestre con Liga de Quito, donde llegó después de su infructuoso paso por Racing Club. Con los ecuatorianos disputó un total de 20 partidos oficiales, marcando ocho goles y ganando la Liga Pro y la Copa Sudamericana. Con 40 años sigue vigente y no tendría problemas para rendir al 100 % en la Liga 1. El tiempo no se detiene y dentro las próximas horas seguramente tendremos el desenlace de esta historia que tiene en vilo al pueblo trujillano.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de vencer por 2-0 a Defensor Sporting por la Serie Río de La Plata, César Vallejo volverá a tener actividad este fin de semana cuando le toque visitar a Alianza Lima por la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para este domingo 28 de enero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Best Cable y Zapping.

Posteriormente, los pupilos de Roberto Mosquera volverán a jugar por la fecha 2 cuando reciban a Melgar en Trujillo. Este encuentro está pactado para el viernes 2 de febrero desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Mansiche y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue por el Clausura 2023, con triunfo del ‘Dominó’ por 1-2 gracias a los goles de Pablo Lavandeira y Cristian Bordacahar; Osnar Noronha anotó el 1-0 parcial a favor de los locales.





