El retorno de Flores no solo emociona al hincha de la ‘U’, también representa una alternativa de cambio en ofensiva para el técnico Jorge Fossati. Con él en el equipo, el estratega uruguayo ahora deberá analizar cuál es la posición que mejor le acomoda dentro del esquema que ha diseñado para esta versión de Universitario. Desde ya, es poco probable que el ‘Flaco’ modifique su clásico 3-5-2, con la que viene jugando en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. ¿Cómo encaja Flores en este sistema?

Este es el once base de Fossati

El sistema que usa Fossati es el 3-5-2, tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana.

Por las condiciones futbolísticas de Flores, su posición habitual es la de volante por izquierda. En la selección peruana, por ejemplo, lo pudimos ver seguido por esa zona del campo bajo el mando de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ jugaba con un 4-2-3-1 camino a Rusia 2018, donde Flores finalizó las Eliminatorias con cinco goles y siendo uno de los pilares de la clasificación al Mundial. Su función era hacer las coberturas por izquierda, sumarse como una opción de ataque y asociarse por el medio con Christian Cueva, quien tenía la obligación de crear sociedades desde su posición para alimentar a Paolo Guerrero, el único ‘9′ en el equipo.

Después, rumbo a Qatar 2022, el ‘Orejas’ perdió protagonismo y el ‘Tigre’ cambió al 4-3-3, un sistema diseñado para jugar sin Guerrero y mantener equilibrio en sus líneas. Flores ya no era titular; pero apareció en los partidos más importantes y ocupando la misma zona anterior. Es decir, su posición no cambió; pero ahora estaba más cerca del ‘9′ y con mayor vocación ofensiva. En Atlas FC, por su parte, vivió una situación similar. Jugó 23 partidos, en ocho de ellos fue titular y alternó como volante por izquierda. Solo en una ocasión jugó en la primera línea del mediocampo (al lado del ‘6′), aunque sin trascender. No obstante, tras su llegada a Universitario, Edison tendrá que adaptarse al 3-5-2 de Fossati.

¿En qué posición jugaría Flores en Universitario?

Debido a las características de juego, Fossati ocupa las bandas con jugadores de velocidad y buen recorrido como Nelson Cabanillas (izquierda) y Andy Polo (derecha). Sus carrileros son los pilares del peso ofensivo del equipo y de ellos depende mucho la agresividad con la que juega Universitario. En ese sentido, si Flores ocupa la banda izquierda, no solo cambiaría la intensidad que el cuadro crema viene mostrando, también sería darle una función diferente a un futbolista acostumbrado a a jugar por dentro y asociarse con los volantes de creación.

Si Flores va al medio, podría asumir los roles de conducción, como un ‘10′ en la zona medular y detrás de los atacantes con los que comúnmente juega Fossati. Eso, en consecuencia, significaría que Horacio Calcaterra ceda su lugar (o Piero Quispe de ser el caso). Sin embargo, Fossati tiene otra alternativa: colocarlo al lado de Alex Valera, en la última línea, como un mediapunta que puede acompañar al goleador crema. Cerca del área, Flores puede ser decisivo en los últimos metros, como una opción antes de finalizar la jugada o el pase previo que Valera necesita para quedar frente al arco. Las dos formas son válidas y en Universitario ven con buenos ojos esa posibilidad.

Con Flores arriba, el sacrificado sería Emanuel Herrera, quien viene siendo el socio de Valera en ataque. Fossati también ha alineado en ocasiones a José Rivera y Luis Urruti junto al ‘9′; pero ‘Maquinaria’ es quien lleva la delantera y ha jugado más partidos. En ese sentido, resultaría una apuesta del técnico uruguayo colocar a su único refuerzo en esa zona para intentar ganar el Clausura. Ya en el camino se verá si los resultados acompañaron al equipo. Por lo pronto, la posición seduce a Flores y dependerá de él adaptarse al nuevo sistema en la ‘U’. Vocación de atacante tiene, y la expectativa del hincha crema por verlo otra vez en acción es tan grande como la ilusión por lograr la estrella 27. A esperar.

Así podría jugar la ‘U’ con Flores

'Orejas' acompañaría en ataque a Valera, como un mediapunta dentro del esquema de Fossati.

