Unversitario tomaría acciones legales contra Michael Espinoza y jugadores de UTC. (Foto: FLP)
Unversitario tomaría acciones legales contra Michael Espinoza y jugadores de UTC. (Foto: FLP)

Han pasado dos semanas del caso de racismo ocurrido en el partido entre Universitario y UTC de Cajamarca, donde jugadores del cuadro cajamarquino denunciaron agresiones verbales, esto sigue aún en investigación. Desde el club crema aseguran contar con pruebas que desestimarían lo señalado por el árbitro del encuentro, Michael Espinoza. Además, advirtieron que, de no rectificarse la información, tomarán acciones legales contra las partes involucradas.

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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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