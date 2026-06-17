Universitario de Deportes busca consolidar un plantel más potente y de jerarquía para el Torneo Clausura, y así tener más chances de ganar el tetracampeonato de la Liga 1, luego de una discreta primera parte del año, que incluyó la eliminación del club en fase de grupos de la Copa Libertadores, pese a tener, en el papel, una serie accesibles.

Los cremas necesitan reforzar ciertos sectores del campo, y uno de ellos es el mediocampo, sobre todo la primera línea de volantes, pues tras la salida del chileno Rodrigo Ureña no se han consolidado Jesús Castillo ni Jorge Murrugarra. El área deportiva de la institución va contra el reloj para fichar a un jugador con experiencia en esa posición.

El elegido sería el argentino Esteban Rolón, quien actualmente milita en el club Aldosivi de la Liga Profesional Argentina. Según información del periodista Gustavo Peralta, el ex Boca Juniors cuenta con la aprobación del comando técnico de Héctor Cúper y se ha iniciado una negociación.

“Esteban Rolón es una una de las posibilidades que tiene Universitario de Deportes para para sumarse como volante, que está buscando como volante central, volante seis, al margen de lo de Matheus Uribe”, dijo el comunicador en el programa de YouTube ‘Pepas de la PM’.

“Esteban Rolón es una posibilidad que también está hablándose dentro de Universitario y lo están analizando y que entendemos, cumple con los estándares de lo que el comando técnico considera”, añadió.

Rolón jugó varias temporadas en Boca Juniors, uno de los clubes más grandes del continente. (Foto: Getty)

El futbolista de 31 años cuenta con una importante experiencia y fue campeón con el club xeneize en la Copa de la Liga, Copa Argentina, Liga Profesional Argentina y también en la Supercopa de su país, por lo que calza con las necesidades del club crema, que necesita un jugador con recorrido.

Su debut profesional se dio con la camiseta de Argentinos Juniors en la temporada 2016-2017, y también vistió las camisetas de Málaga CF de España, Génova de Italia, Huracán, Boca Juniors, Belgrano, Aldosivi en Argentina.

Las próximas horas resultan determinantes para tener más detalles de este posible fichaje, a pocas semanas del inicio del Torneo Clausura. Cúper dio un rápido disgnóstico de lo que necesita para competir e ir diseñando un eventual equipo para el 2027.

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