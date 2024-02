Y es que si bien para este año llegaron seis refuerzos (Christofer Gonzáles, Sebastián Britos, Diego Dorregaray, Jairo Concha, Christopher Olivares, y Segundo Portocarrero), los dos partidos que tuvo en el Monumental -ante Atlético Grau y Melgar-, los merengues encontraron los gritos de desahogo en la etapa complementaria y, en algunos casos, a partir de los movimientos de pizarra que realizó el estratega argentino. Sí, ese puede ser un detalle a tomar en cuenta en este plantel: hay más opciones para refrescar el equipo y, por supuesto, cambiar el rumbo de un partido.

Un claro ejemplo es Martín Pérez Guedes. El volante ofensivo, pese a jugar de titular la temporada 2023 (fue el segundo jugador con más minutos ese año, con 3 539′, además de sumar tres goles y una asistencia), hoy es parte del banquillo de Fabián Bustos (desde la segunda jornada), siendo el recambio habitual de Jairo Concha y en una oportunidad por Christofer Gonzáles.

¿Cuán variada es la banca de Universitario, respecto a la temporada pasada? Aquí te lo contamos.

PARTIDO TIPO ONCENA CAMBIOS César Vallejo 0 - 0 Universitario Amistoso Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Nelson Cabanillas; Edison Flores, Alex Valera. Diego Dorregaray por Edison Flores; Piero Guzman por Williams Riveros; Yuriel Celi por Horacio Calcaterra; Aamet Calderón por Sebastián Britos; Jorge Murrugarra por Martín Pérez Guedes; Roberto Siucho por Rodrigo Ureña. Universitario 1 - 1 Atlético Nacional Amistoso Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Diego Dorregaray. Alex Valera por Diego Dorregaray; Yuriel Celi por Horacio Calcaterra; José Bolívar por Nelson Cabanillas; Marco Saravia por Matías Di Benedetto; Christopher Olivares por Edison Flores; Jorge Murrugarra por Martín Pérez Guedes. Universitario 1 - 1 Coquimbo Unido Amistoso Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Diego Dorregaray. Diego Dorregaray por Alex Valera; Jairo Concha por Martín Pérez Guedes; Yuriel Celi por Horacio Calcaterra; José Bolívar por Nelson Cabanillas; José Rivera por Edison Flores; Jorge Murrugarra por Rodrigo Ureña. C.A. Mannucci 0 - 4 Universitario Fecha 1 - Apertura Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Jairo Concha, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Diego Dorregaray Christofer Gonzáles por Martín Pérez Guedes; Segundo Portocarrero por Nelson Cabanillas; Horacio Calcaterra

por Jairo Concha; Yuriel Celi por Diego Dorregaray; Christipher Olivares por Edison Flores. Universitario 1 - 0 Atlético Grau Fecha 2 - Apertura Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanillas, Christofer Gonzáles, Jairo Concha, Rodrigo Ureña, Andy Polo, Edison Flores y Diego Dorregaray. Segundo Portocarrero por Nelson Cabanillas; Martín Pérez Guedes por Jairo Concha; Jorge Murrugarra por Christofer Gonzales; José Rivera por Diego Dorregaray; Horacio Calcaterra por Edison Flores. Alianza Lima 0 - 1 Universitario Fecha 3 - Apertura Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Christofer Gonzales, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Segundo Portocarrero; Edison Flores y Diego Dorregaray. Martín Pérez Guedes por Jairo Concha; Horacio Calcaterra por Christofer Gonzales; Nelson Cabanillas por Segundo Portocarrero; José Rivera por Diego Dorregaray; Yuriel Celi por Edison Flores. Universitario 2 - 0 Melgar Fecha 4 - Apertura Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Christofer Gonzales, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Segundo Portocarrero; Edison Flores y Diego Dorregaray. Martín Pérez Guedes por Christofer Gonzales; José Rivera por Diego Dorregaray; Horacio Calcaterra por Jairo Concha; Yuriel Celi por Edison Flores; Nelson Cabanillas por Segundo Portocarrero.

Así llegaron los goles de Universitario

Hasta la fecha, Universitario de Deportes registra un total de ocho anotaciones en la temporada, de los cuales cinco llegaron de parte de los titulares en campo (dos de Andy Polo, dos de Diego Dorregaray y uno de Edison Flores), mientras que tres fueron aportados desde el banquillo (dos de José Rivera y uno de Horacio Calcaterra). ¿Punto en común? De acuerdo al cuadro antes consignado, ‘Tunche’ Rivera estuvo en los últimos tres partidos como suplente de Dorregaray, aportando otras variantes en lo ofensivo; por ejemplo mucha velocidad y versatilidad en terreno rival.

En el caso de Polo y Flores, ambos jugadores tienen en común un gran despliegue por las bandas, aunque Flores halló su lugar detrás de Dorregaray (desde que llegó a Ate en la temporada anterior, se ubica en dicha posición), lo que le está permitiendo tener un mayor control en la generación de situaciones de gol desde el medio campo (así nació el tanto de Polo en el clásico). En el caso de Calcaterra, solo estuvo de titular en el choque ante Carlos A. Mannucci; luego tuvo más de una chance, ingresando por ‘Orejas’, ‘Canchita’ y Concha.

Las variantes de Bustos

Una de las tareas que tuvo la dirección deportiva de la ‘U’ era armar un plantel con jerarquía para este 2024, año donde no solo se debe defender el título nacional obtenido la temporada pasada, también realizar una gran participación en la Copa Libertadores (están desde la fase de grupos). Con esto en cuenta, se buscó a seis refuerzos, manteniendo la base que tuvo Jorge Fossati en el 2023. Incluso, si comparamos el último once que paró el DT uruguayo (hoy al mando de la Selección Peruana) con la primera pizarra de Bustos en el Apertura, solo dos nombres no aparecen: Valera (por sanción) y Quispe (se fue a Pumas).

No obstante, esto no fue una decisión al azar. La idea principal fue mantener unido al equipo ganador del campeonato, pero añadiendo piezas que sumen al esquema que conserva la escuadra merengue: el 3-5-2. Portocarrero estuvo ante Mannucci y Atlético Grau como suplente, pero fue en el clásico que se ganó su titularidad (reemplazó a Cabanillas). El ‘9′ Dorregaray saltó al campo, ante la necesidad de contar con un centrodelantero (Alex Valera recién vuelve frente a UTC, por la fecha 5); por ahora ya posee dos tantos (ambos desde los doce pasos) y se mantiene como titular. Veremos qué decide Bustos frente al ‘Gavilán’.





Sebastián Britos es otro de los que se sumó esta temporada, demostrando jerarquía y mucho control desde el primer duelo que tuvo con la ‘U’ en el amistoso con la Universidad César Vallejo (más allá de algunas dudas que mostró en el juego aéreo; el propio ‘1′ confesó que se está adaptando a la velocidad de la pelota del torneo local). Pese a su buen momento, no se puede negar que al mirar al banquillo aparece Diego Romero, quien fue figura de la bicolor en el Preolímpico Sub-23, recibiendo elogios de Conmebol por sus actuaciones con la selección de José Guillermo del Solar.

¿Y en materia ofensiva? Yuriel Celi y José Rivera son los llamados. El primero se ha convertido en cambio habitual de Edison Flores, aportando dinamismo y mayor presión en campo rival. Incluso, demostró tener buena química con Jairo Concha, para la generación de peligro. Por su parte, el ‘Tunche’ es uno de los goleadores del cuadro estudiantil, con dos anotaciones en el complemento de los duelos ante Grau y Melgar, respectivamente.

Los dos pendientes: Valera y Ureña

Este sábado, Fabián Bustos tendrá la chance de ubicar a Alex Valera en su lista de convocados frente a UTC, luego de que este cumpla con la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de no jugar las primeras cuatro fechas del campeonato (el castigo fue por los insultos contra el juez Edwin Ordóñez, en la campaña anterior). El delantero nacional estuvo trabajando a la par de sus compañeros y estaría listo para ingresar en la pizarra merengue; sin embargo, ¿reemplazará a Dorregaray? El DT argentino tiene la última palabra.

Rodrigo Ureña podrá volver a jugar desde la fecha 8 del campeonato, para el partido ante Cusco FC. (Foto: Getty Images)

Ahora tomando en cuenta, el caso del volante chileno Rodrigo Ureña y la sanción que arrastra (fue expulsado en el duelo contra Atlético Grau y la Comisión de Disciplina de la FPF le aplicó un castigo de cuatro jornadas más por los gestos que realizó en aquella jornada), es un hecho que en Ate seguirán incluyendo a Jorge Murrugarra en la primera línea de volantes. El primero no solo tiene marca, sino también distribución de juego y remate de larga distancia. Pese a ello, en cuestión de ida y vuelta e intensidad, ‘Murru’ está dejando la piel en cada acción.

Ojo, restan los partidos frente a UTC, Sport Huancayo (en el Monumental) y Deportivo Garcilaso, antes de que Rodrigo Ureña vuelva. Por lo pronto, está claro que el DT tiene a dónde mirar y para escoger en el banquillo. Todo dependerá incluso del rival de turno; no olvidar que Universitario afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores en la primera semana de abril (el sorteo de los grupos será en marzo).

¿Cuándo es el próximo partido de Universitario?

El siguiente partido de los cremas será frente a Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) este sábado 24 de febrero a partir de las 3:00 p.m. en el estadio Germán Contreras Jara de Cajabamba. La transmisión de este compromiso estará a cargo de Liga 1 MAX a través de Directv y Claro TV, mientras que vía streaming lo encontrarán en Liga 1 PLAY, así como en las plataformas de DGO y Claro Video. El minuto a minuto y todos los pormenores de este compromiso los encontrarás en Depor.

Cabe señalar que UTC llega a este compromiso luego de caer por 2-0 frente a Alianza Atlético en Sullana. No obstante, el ‘Gavilán del Norte’ de local se vuelve fuerte, tal y como lo demostró en el choque ante César Vallejo, al cual goleó por 4-0, con goles de Jarlín Quintero, Tiago Cantoro y doblete de Jimmy Pérez. Hasta el momento, los cajamarquinos se ubican en el sexto lugar de la tabla de posiciones, con siete puntos (dos victorias, un empate y una derrota).





