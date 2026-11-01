Recuperando la punta y sintiéndose en confianza, Universitario de Deportes dio un golpe de autoridad en sus aspiraciones por el título nacional tras imponerse en Trujillo frente a Atlético Grau. Al término del encuentro en el norte del país, el entrenador Fabián Bustos tomó los micrófonos para desmenuzar el rendimiento de su escuadra luego de remontar un marcador adverso. El estratega argentino valoró la reacción anímica del plantel para adueñarse de la punta del certamen y destacó la fuerte competencia interna que existe hoy entre sus principales figuras ofensivas para ganarse un puesto.

La victoria por 3-1 frente al ‘Patrimonio de Piura’ se disputó este domingo en el estadio Mansiche. Con los tantos de Andy Polo, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray, el cuadro merengue tomó el liderato del Torneo Clausura, a pesar de tener un partido menos.

Pero aunque el resultado dé la sensación de que el partido fue de trámite fácil para el conjunto ‘crema’, el equipo local fue el que llegó primero al gol y fue el propio estratega quien reconoció ello. “Creo que los primeros 5 o 10 minutos fueron complicados porque no entramos del todo bien. Tuvimos unas dudas, perdimos una pelota en un lateral, jugamos una pelota para atrás y la cancha estaba difícil”, aseguró.

Pese a ese arranque adverso ante los piuranos, el conductor estudiantil resaltó la capacidad del grupo para reponerse en el campo. “El rival es exigente, tiene un gran entrenador que conoce bien el fútbol acá y se nos complicó. Pero después pasaron los minutos y el equipo empezó a soltarse, a encontrar el juego”, agregó.

Universitario se enfrentó a Atlético Grau y venció 3-1. (Foto: Liga 1)

¿Elegir entre Edison Flores y Lisandro Alzugaray?

Previo al inicio del segundo tiempo, se vio en la transmisión como el estratega conversaba con Lisandro Alzugaray, lo que daba la señal de que podía ser una de sus primeras modificaciones, y efectivamente así fue. Ingresó a los 55 minutos y luego marcó el último gol del triunfo.

Consultado por esa conversación, Bustos detalló cómo planificó los tiempos de ambos atacantes. “Edison venía sin jugar y obviamente estaba para sesenta y cinco o setenta minutos, entonces lo que le dije a ‘Licha’ es que a los diez o quince minutos iba a estar cerca de entrar”, reveló.

En esa misma línea, el director técnico elogió la jerarquía de ambos futbolistas y valoró el aporte de toda la delegación. “Me la hacen muy difícil a mí, tanto él como el ‘Orejas’, son dos terribles jugadores, tienen zurda mágica. Agradecido con los que entran, la banca y los que quedaron en Lima”, sostuvo contento.

La advertencia sobre Sport Boys

Pasando la página del triunfo norteño, el estratega puso la mira en el choque de este miércoles ante Sport Boys en el estadio Monumental y elogió el plantel chalaco. “Es un partido muy difícil, primero tienen muy buenos jugadores, con mucha jerarquía, con pasado en Selección”, advirtió respecto al potencial individual del conjunto rosado.

Finalmente, el técnico estudiantil resaltó la labor del comando técnico porteño y dejó en claro la postura que asumirá su equipo jugando como local. “Además, tienen un gran entrenador, que conoce el medio, que siempre hace campañas interesantes y que obviamente seguro lo va a poner difícil. Está en nosotros tratar de controlarlo y superarlo”, sentenció.

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