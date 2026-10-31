Tras los amistosos de la Selección Peruana durante las fechas FIFA de septiembre y octubre, el rendimiento del plantel dejó la conclusión que, pese a que se está intentando hacer un recambio generacional, hay piezas con muchas experiencia que no deberían quedar al margen a sabiendas de que todavía pueden darle algo más a la ‘Bicolor’. En medio de este panorama, el nombre de Renato Tapia aparece como el principal señalado desde que Mano Menezes se puso el buzo del equipo de todos.

Con 31 años, tres procesos clasificatorios encima y una Copa del Mundo, Renato Tapia todavía no ha sido tomado en cuenta por el brasileño en todo el 2026. Aunque en su momento se habló de razones extradeportivas, especialmente por duras críticas que tuvo el volante hacia la gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FOF), Mano dio otra versión.

En una de las últimas veces que le preguntaron por Tapia, Menezes sostuvo que este sí está en los planes de su comando técnico y le están haciendo un seguimiento gracias a la amistad que tiene con el jefe del departamento médico del Al-Wasl, club de Emiratos Árabes Unidos donde milita el mediocampista. Es decir, podría citarlo cuando lo crea conveniente.

Renato Tapia no juega con la Selección Peruana desde septiembre del 2025. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, a puertas de una nueva convocatoria para el amistoso frente a Bolivia el próximo viernes 13 de noviembre, surge la interrogante de si esta vez Mano Menezes citará a Renato Tapia. No es un detalle menor, pues de darse, sería su primer llamado con él en el banquillo y dejaría sentado el panorama para futuras convocatorias cuando estemos cada vez más cerca al arranque de las Eliminatorias 2030.

Así pues, en una reciente entrevista con Fútbol Como Cancha, Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, dejó en claro que a él sí le gustaría ver a Tapia en este nuevo proceso en la Selección Peruana, pero que finalmente es una decisión que recae únicamente en Menezes. “A mí sí me gustaría que esté Renato Tapia en la selección, pero eso lo maneja Mano Menezes”, precisó.

En cuanto al presente del ‘Cabezón’ en Emiratos Árabes Unidos, en la presente temporada solo ha disputado seis partidos entre todas las competiciones, siendo titular solo en un encuentro. Pese a que no es titular indiscutible en Al-Wasl, la versión que existe hasta el momento es que en la Videna lo siguen observando. Veremos si eso será suficiente para verlo convocado para el duelo contra Bolivia.

Renato Tapia disputó un Mundial con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

La Selección Peruana volverá a jugar el viernes 13 de noviembre, cuando enfrente a Bolivia en un amistoso internacional programado para las 8:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva. Este será el único compromiso de la ‘Bicolor’ durante la fecha FIFA de noviembre. Posteriormente, el equipo dirigido por Mano Menezes cerrará el año enfrentando a Panamá el miércoles 9 de diciembre desde las 6:00 p.m., en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿En qué canales ver los partidos de la Selección Peruana?

Los próximos partidos de la Selección Peruana podrán seguirse por la señal de América TV (Canal 4), encargada de transmitir los encuentros de la ‘Blanquirroja’ en territorio nacional. Asimismo, América tvGO es la plataforma digital habitual de la televisora para seguir sus transmisiones por internet. Otra opción es seguirlo por el servicio de Bicolor+, al que se puede acceder por el servicio de TV360 de Bitel.

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