Universitario de Deportes continúa planificando lo que será la temporada 2027 y, en medio de los nombres que comienzan a sonar como posibles refuerzos, apareció el del ecuatoriano Alejandro Tobar. El mediocampista de LDU de Quito fue relacionado con el conjunto merengue, pero desde Ate ya se conoció una respuesta sobre esta posibilidad.

La información inicial apuntaba a que la ‘U’ estaría interesada en conseguir el préstamo del futbolista por una temporada. El periodista ecuatoriano Nicolás Ayala señaló que el cuadro crema era uno de los equipos que buscaba incorporar al volante, quien tiene contrato vigente con Liga de Quito hasta finales de 2028.

No obstante, las versiones sobre un posible acercamiento fueron descartadas por Gustavo Peralta. Informó que tanto desde Universitario como desde el entorno del jugador negaron cualquier comunicación entre las partes.

Se informó que el representante de Alejandro Tobar negó haber tenido algún acercamiento con Universitario, una postura que también fue confirmada desde el propio club crema. De esta manera, no existe una negociación en marcha para que el volante ecuatoriano llegue a Ate.

Alejandro Tobar es un mediocampista ecuatoriano de 26 años que actualmente pertenece a LDU de Quito. Antes de llegar al conjunto capitalino, tuvo un destacado paso por Deportivo Cuenca durante la temporada 2025, en la que registró 12 goles y 12 asistencias en 43 partidos.

En enero de 2026 se incorporó a Liga de Quito, club con el que mantiene contrato hasta diciembre de 2028. Durante la presente temporada disputó 26 encuentros, anotó un gol y brindó dos asistencias, de acuerdo con los registros difundidos sobre su campaña.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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