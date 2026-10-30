La recta final del Torneo Clausura 2026 promete emociones hasta la última jornada. Nueve equipos se mantienen en la pelea por quedarse con el segundo certamen de la temporada. Sporting Cristal y Sport Huancayo comparten la cima con 28 puntos, mientras que Universitario, Melgar, Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II, Alianza Lima, Alianza Atlético y Cusco FC también buscan escalar posiciones.

Con pocas jornadas por disputarse, cada partido será determinante para las aspiraciones de los equipos que pelean en la parte alta de la tabla. Algunos tendrán que afrontar compromisos complicados fuera de casa, mientras que otros buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes. A continuación, revisa qué encuentros le restan a cada club.

Sporting Cristal comparte el primer lugar del Clausura y buscará mantenerse en la cima durante las últimas jornadas. En la fecha 15 recibirá a FC Cajamarca, posteriormente visitará a ADT por la jornada 16 y cerrará su participación frente a Cienciano en condición de local.

Sport Huancayo también suma 28 unidades y depende de sus propios resultados para mantenerse en la pelea. Su calendario comenzará con el enfrentamiento ante FBC Melgar en Huancayo, luego visitará a Cienciano y terminará el torneo frente a Universitario, en un duelo que podría ser determinante para la definición del Clausura.

Universitario todavía tiene un partido pendiente frente a Sport Boys, además de los tres compromisos correspondientes a las últimas jornadas. Primero visitará a Atlético Grau, luego recibirá a CD Moquegua y finalmente tendrá que medirse ante Sport Huancayo. Por ello, cuenta con una oportunidad adicional para acercarse a los primeros lugares.

FBC Melgar buscará aprovechar sus próximos compromisos para meterse de lleno en la lucha por el primer lugar. En la fecha 15 visitará a Sport Huancayo, después enfrentará a Juan Pablo II en Arequipa y cerrará su participación ante Alianza Atlético, fuera de casa.

Deportivo Garcilaso todavía tiene posibilidades de pelear por el Clausura y tendrá tres encuentros importantes para intentar escalar posiciones. Primero visitará a UTC, luego recibirá a Comerciantes Unidos y finalmente jugará frente a Juan Pablo II, en condición de visitante.

Juan Pablo II tendrá un cierre exigente, pues deberá enfrentarse a rivales que también se encuentran en la parte alta de la tabla. En la fecha 15 visitará a Alianza Atlético, después tendrá que viajar a Arequipa para medirse ante Melgar y terminará su participación frente a Deportivo Garcilaso.

Alianza Lima buscará recuperar terreno en estas últimas jornadas para mantenerse en la pelea por el Clausura. Su calendario contempla un duelo frente a Cienciano en Matute, posteriormente visitará a Los Chankas y cerrará el torneo recibiendo a FC Cajamarca.

Alianza Atlético también se mantiene entre los equipos con opciones de pelear por el campeonato. Primero recibirá a Juan Pablo II, luego visitará a FC Cajamarca y finalmente tendrá un compromiso ante FBC Melgar, nuevamente en condición de local.

Aunque marcha en el noveno lugar, Cusco FC todavía se encuentra cerca de los primeros puestos y buscará aprovechar sus últimos partidos para meterse en la disputa. En la fecha 15 recibirá a Sport Boys, después visitará a Atlético Grau y cerrará el Clausura frente a ADT en casa.

TE PUEDE INTERESAR