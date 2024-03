Fabián Bustos, con su entonado acento cordobés y contagiosa sonrisa, nos dio la bienvenida en Campo Mar. El técnico de Universitario hizo un paréntesis en sus trabajos para charlar con Depor sobre el momento futbolístico del líder del Torneo Apertura (suman 20 unidades) y el próximo enfrentamiento con la César Vallejo de Paolo Guerrero, en la reanudación del campeonato, el próximo sábado 30 de marzo, en Trujillo. Además, el entrenador argentino analizó a sus rivales que integran el grupo D de la Copa Libertadores (LDU de Quito, Juniors de Barranquilla y Botafogo de Brasil). Eso sí, afirmó que un club grande como la ‘U’ está en la obligación de ganar todo lo que esté en juego.

Guerrero y la Libertadores

¿Qué tal el reencuentro con su hermano Carlos Bustos, quien dirige al Blooming boliviano y jugó una amistoso frente a Alianza Lima?

Muy bien. Tuve la posibilidad de verlo personalmente en el hotel. Hablando de fútbol. La familia ahora todos están con la ‘U’, antes estaban con Carlos por el equipo donde estaba trabajando (Alianza Lima). Mi mamá ya está curtida de todo este ambiente del fútbol.

¿Cómo califica el buen momento futbolístico de Universitario que lo ubica momentáneamente líder del Torneo Apertura?

Es la responsabilidad de los equipos grandes. Tiene la responsabilidad jugar y competir. Vienen siete partidos en abril, después siete partidos más, será una maratón , los jugadores tienen que estar preparados con las variantes necesarias a través del nivel de jugadores para estar en lo más alto posible. Lo importante es pelear todo.

Lo inmediato es visitar a la César Vallejo de Paolo Guerrero, el próximo sábado 30 de marzo, en Trujillo...

Paolo un jugador histórico, de muchísima jerarquía, el mejor ‘9′ que vi en la selección de Perú. Un jugador difícil de marcar, hay que tratar de anularlo y hacer las cosas bien. Eso sí, un equipo no solo se conforma de un solo jugador, sino también con la llegada del nuevo entrenador (Guillermo Salas), y todo el plantel que tiene. Tenemos que hacer las cosas bien para conseguir un buen resultado en el reinicio del torneo Apertura.

¿Qué le pareció el grupo D de Copa Libertadores? Usted ya enfrentó a LDU de Quito en el torneo ecuatoriano, a Junior de Barranquilla en Copa Libertadores, y a Botafogo en el Brasileirao...

Los tres equipos son importantes. LDU, el actual campeón de la Copa Sudamericana 2023, campeón de Ecuador, Junior campeón en Colombia, Botafogo lo enfrentamos en el torneo local, son equipos poderosos y complicados, pero nadie nos va a privar de soñar.

¿Qué le genera el hecho de debutar en casa ante LDU en la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Los partidos en casa son importantísimos. Primer está la César Vallejo (Torneo Apertura), luego están los partidos de Copa Libertadores, pero lógicamente hay que conseguir ganar en casa, pues son los que ayudan a pasar de fase.

El reto de competir en dos torneos

La idea futbolística es tener un plantel competitivo ya que enfrentarán dos torneo paralelos (Torneo Apertura y la Copa Libertadores). Universitario luchará los dos frentes por igual...

Tenemos algunos jugadores suspendidos, y no vamos a poder tenerlos. Universitario irá partido a partido, intentaremos sacar los resultados para ganar el Apertura, intentar hacer una buena Copa Libertadores, veremos cada partido para qué estamos. No hay una prioridad, la ‘U’ como equipo grande necesita competir todos los partidos de la mejor manera e intentar ganarlos.

Sporting Cristal le pisa los talones a Universitario, se ubica a un punto de ustedes, y está enfocado en ganar el Apertura tras su eliminación en la Copa Libertadores...

Ellos tienen un calendario más accesible para preparar los partidos, y un buen equipo, como el nuestro, pero nosotros vamos a intentar ganar el Torneo Apertura.

La imbatibilidad en el Monumental se mantiene fecha a fecha....

Esta racha ya viene del año pasado con el otro cuerpo técnico, hay que intentar mantenerla. Algunos equipos viene a jugarte, otros a esperar, pero hay que saber armar el partido. No habrá partidos accesibles. Tanto LDU como Botafogo son equipos fuertes, igual en el torneo local, así que intentaremos ir partido a partido para buscar los resultados.

Jean Ferrari le puso la vara alta al comentar que Universitario puede ganar la Copa Libertadores...

Sí, puso la vara alta, pero de eso se trata, los clubes grandes deben pensar en cosas grandes.

¿Cuál es el objetivo por luchar en este año del centenario?

Lo más importante es ganar el Apertura, luego hacer buena Copa Libertadores, si tenemos la chance de ganar la fase de grupos, y luego se verá en el ‘mata mata’.

Todavía no encuentra el hombre orquesta para suplir a Piero Quispe. Christofer Gonzales y Jairo Concha son jugadores importantes, pero diferentes. ¿Qué está faltando?

Son jugadores totalmente diferentes, no hay jugadores que son iguales. Algunos tienen otras características de juego, otros son parecidos. Tenemos buenos jugadores. También están Calcaterra, Celi, Pérez Guedes, hay una linda competencia. Hemos variado mucho en esa posición, necesitamos encontrar la sociedad que nos ayude a ser mejor equipo.

La idea futbolística es encontrar la sociedad de jugadores para alimentar a los atacantes de cara al gol...

Es el punto en la que todos estamos enfocados, así como ustedes (la prensa), los hinchas, tenemos que mejorar. Somos conscientes de eso, hay que buscar una efectividad para aprovechar las situaciones que creamos. Tenemos que conseguir más fluidez en la mitad de la cancha para que seamos difíciles para nuestros rivales.





En defensa de Dorregaray

Es un técnico de arropar al futbolista, al grupo, pero cómo hacer con Diego Dorregaray, quien es criticado por su falta de gol al ser el refuerzo del campeón en el año de su centenario...

Para conseguir los objetivos futbolísticos no solo depende de un solo jugador, sino también de todo el grupo. Para eso tenemos que estar en todos los detalles, el jugador si no está entre los convocados o en el equipo titular debe sentirse importante para el grupo. Es la identidad que queremos crear en el grupo. Nosotros necesitamos de darle a los delanteros más situaciones cómodas para que demuestren toda su capacidad. Obviamente al haber llegado Diego (Dorregaray) tiene más presión, igual la tenemos nosotros si los resultados no se dan, es exactamente lo mismo. Como grupo y plantel tenemos que darle más chance no solamente a Diego, sino también a Olivares, Flores, el ‘Tunche’, Valera. Cuando le demos más chance van a tener más posibilidades de exponer su juego.

Al jugarse dos torneos (Apertura y Copa Libertadores) han evaluado la opción de sumar algún otro refuerzo local para ahora o del extranjero cuando se reabra el libro de pases a mitad de año...

Los nacionales tendrían que ser superiores a los que tenemos, y Christofer (Gonzales), Valera, ‘Orejas’ Flores, Andy Polo, es difícil traer un jugador que sea superior a ellos. Seguramente estará en el extranjero. No soy de aceptar muchos cambios, pero no solo es decisión mía. Si un jugador lo venden, ahí recién lo veremos con la gente del club.

El sistema táctico 3-5-2 heredado de Jorge Fossati es un plus para el seleccionador, ya que el mismo dibujo táctico que emplea con la bicolor...

Una vez me tocó dirigir en Ecuador a un equipo grande (Deportivo Quito) en su momento, hoy está pasando una situación complicada, el entrenador de la selección era el colombiano Reinaldo Rueda, y trabajaba con el mismo sistema que empleaba. Seguramente para Jorge (Fossati) es beneficioso que Universitario siga jugando de esta manera, ya que los jugadores siguen a esa idea que él tiene. Es un trabajo más rápido que puede convencer a otros jugadores de lo que él quiere para la selección.

Justamente estos futbolistas Christofer Gonzales y Jairo Concha son jugadores seleccionables. Dependerá de elevar su producción en Universitario para ser tomado en cuenta por Jorge Fossati...

Si nos los citó ahora el profesor (Jorge Fossati) tendrá sus razones, pero lo podrán estar en cualquiera de las próximas citaciones. Tienen capacidad, ya saben lo que pueden dar al país.

El caso Olivares y los convocados

¿Christopher Olivares está en los planes de Fabián Bustos?

Hoy sí cuento con él (Olivares). Hay muchas cosas de las que salen no son reales. Obviamente consumo algo de lo que sale en redes. Se habla de que como no lo traje, no lo tengo en cuenta, para nada. Es un jugador que me gusta, tiene una capacidad importante. Para mí está en mis planes. Christopher (Olivares) trabaja muy bien. Sabe que es un plantel como mucha competencia, hay tres compañeros que juegan en la misma posición o posiciones parecidas, que hoy están en la selección. Él lo sabe. No tiene que dejar de entrenar, el ‘Tunche’ es un ejemplo de lo que a él le puede llegar a pasar cuando tenga la chance de minutos por jugar.

En los últimos amistosos Christopher Olivares ha sumado minutos de juego...

Lo hace bien en los entrenamientos, el último partido de preparación jugó 75 minutos. Ahora viene la doble competencia (Apertura y Copa Libertadores), y hay un montón de partidos. Si lo sabe aprovechar tendrá la chance de competir con sus compañeros por lugares de titular.

La convocatoria de Jorge Fossati de seis futbolistas de Universitario (Diego Romero, Aldo Corzo, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera y Alex Valera) es un buen indicativo que pasan por un buen momento futbolístico...

Jorge (Fossati) los conoce bien, los ha tenido (seis jugadores). Para mí es importante que vayan con mucha motivación no solo en lo futbolístico, sino en personal. La selección te exige una disciplina más cuando se trata de representar al país. Eso nos ayuda cuando regresen con todas las ganas de seguir haciendo las cosas bien. A mi me pone feliz, ojalá haya mucho más en las próximas citaciones.





