Si bien anoche se vivo un clima de felicidad en el Estadio Monumental tras el triunfo por 4-2 de Universitario de Deportes sobre Nacional de Uruguay, para nadie es un secreto que el club no está atravesando por sus mejores días, en un año donde todo parecía encaminado para que se lleven el tetracampeonato con la misma holgura que en las últimas tres temporadas. En medio de esta crisis, Javier Rabanal y Álvaro Barco llegaron a un acuerdo para no continuar más en la institución crema.

En ese sentido, con la finalidad de aclarar diversos temas respecto a su gestión como administrador provisional de Universitario, Franco Velazco dio una conferencia de prensa horas después de la victoria ante Nacional por la Copa Libertadores. En primera instancia, el directivo le envió un mensaje a la hinchada merengue.

“Las disculpas a la hincha de la ‘U’, porque no hemos cumplido con las expectativas que ellos tenían con nosotros”, señaló, en referencia a las expectativas que tenían los hinchas en el año donde están obligados a ganar el tetracampeonato de la Liga 1, pero que ha comenzado con una seguidilla de malos resultados.

En esa misma línea, Velazco se refirió a las decisiones que se vienen tomando en el club para corregir esos errores que los ha llevado adonde están, como las salidas de Javier Rabanal y Álvaro Barco, quienes hasta hace no mucho cumplían la labor de entrenador y director deportivo, respectivamente.

“Esto es fútbol y la ley del fútbol te obliga a ganar, tenemos que lograr objetivos. Los profesionales que están en la gerencia y la dirección deportiva, se deben a sus resultados. A mí me corresponde evaluar”, explicó.

Cuartos en la tabla de posiciones de la Liga 1 con 21 puntos, a ocho del líder Alianza Lima, la ‘U’ está lejos de pelear por el Torneo Apertura. Precisamente por eso Velazco considera que es clave que sepan corregir a tiempo: “Claramente no nos encontramos en una situación donde los logros deportivos, por lo menos en el Torneo Apertura, se encuentren donde lo habíamos planificado”.

A su vez, el administrador contó cómo se dio la salida de Álvaro Barco durante esta semana. “Sí debo ser claro en señalar que Álvaro siempre estuvo en una predisposición de buscar lo mejor para la institución, las cosas salen y a veces no. Los resultados mandan. De mutuo acuerdo se decidió que dé un paso al costado”, detalló.

En desarrollo...

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última victoria por 4-2 sobre Nacional de Uruguay, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II College, en el compromiso correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el domingo 3 de mayo desde la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR