Universidad de Chile cerró el mes de setiembre con altos y bajos. Si bien comenzó con el título de la Supercopa, tras vencer en la final a Colo Colo con un contundente 3-0, y luego eliminó a Alianza Lima para clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana, enseguida igualó 1-1 ante La Serena y encadenó tres partidos consecutivos sin ganar en la Liga de Primera en Chile, donde se ubica en el quinto lugar y prácticamente sin chances de ser campeón: quedó a 17 puntos del líder Coquimbo Unido, con 24 puntos por jugarse. Por ello, el DT Gustavo Álvarez salió a hablar en conferencia de prensa.

El argentino, obviamente, fue consultado por el nivel de la Universidad de Chile y la diferencia en el torneo local e internacional. Además, fue consultado sobre su futuro a partir del 1 de enero de 2026, cuando quedaría libre en caso no renueve con el cuadro chileno y en medio de los rumores de un acercamiento con la Selección Peruana, que no fue confirmado ni descartado por Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF.

“En cuanto al tema de mencionar nombres, no creo que sea oportuno ni ético. No solo desde mi lado, sino de las personas con las que he tenido conversaciones, es mejor reservar nombres para no tergiversar ni mal interpretar cosas. Prefiero mantener siempre el hermetismo”, señaló Ferrari, quien también comentó que estuvo en Argentina y Brasil sosteniendo algunas reuniones para definir el próximo DT de Perú, y que su sistema de juego será 4-3-3, como juega Álvarez en la U. de Chile.

Gustavo Álvarez dirigió en Perú a Atlético Grau y Sport Boys. (Foto: Liga 1)

El mismo Ferrari descartó a Ricardo Gareca y Fabián Bustos, por ejemplo, por no coincidir con la idea de juego que pretenda impregnar en la Selección Peruana para el Mundial 2030. Además, Luis Zubeldía, quien había sonado como una posible opción en la Videna, fue contratado en los últimos días por Fluminense de Brasil, así que la lista de candidatos al banquillo de la Bicolor se reducen.

En ese sentido, Gustavo Álvarez no quiso confirmar su futuro para el próximo año. “Todos los años dije lo mismo, en todos los clubes dije que cuando llegue el fin de año, y ya viendo las cosas en perspectiva y no en el medio, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones y lo mejor para la carrera personal. Entonces, llegado el fin de año veremos cuál será el futuro. Mientras tanto, uno está centrado en el día a día y no es momento de tomar decisiones, pero sí de estimar y evaluarlas en esa fecha”, declaró.

Consciente de que su renovación con la U. de Chile quedó en stand-by, el propio Álvarez también señaló hay puntos que la directiva del ‘Romántico Viajero’ no cumplió a lo largo de la temporada. “Para competir en el torneo internacional, yo creo que se necesita un plantel más extenso. Estoy muy conforme con los jugadores, no hablo de cambios de jugadores, sino de más jugadores, como lo dije a mitad de año. Porque eso te permite afrontar en forma más equilibrada, teniendo más variantes”, apuntó.

En ese sentido, el entrenador argentino dejó entrever que no estaría del todo cómodo en la U. de Chile y que solo el título de la Copa Sudamericana podría cambiar su panorama en el país vecino, sabiendo que el trofeo de la Liga de Primera en Chile está casi perdido. En la Videna podrían estar siguiendo sus pasos con miras al 2026.

Manuel Barreto dirigirá a Perú hasta la fecha FIFA de noviembre. (Foto: FPF)

