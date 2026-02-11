El arbitraje volvió a quedar en el centro del debate en el fútbol peruano tras el polémico penal sancionado en el duelo entre Universitario y Cusco FC, una jugada que terminó influyendo directamente en el resultado y que desató una fuerte reacción en tienda crema. La situación no solo generó molestia en el comando técnico y el plantel, sino también a nivel dirigencial, donde consideran que el error tuvo consecuencias deportivas claras. El tema escaló rápidamente y ahora involucra directamente a la CONAR y al manejo del VAR. La sensación en Ate es que el perjuicio fue concreto y que no se trata de un hecho aislado dentro del torneo. Por eso, desde la administración del club se decidió ir más allá del simple reclamo público.

Franco Velazco, administrador de Universitario, confirmó que este miércoles sostendrán una reunión con la Comisión Nacional de Árbitros para revisar lo ocurrido y acceder a los audios del VAR. El directivo explicó que el objetivo es tener mayor claridad sobre la toma de decisiones durante el partido y conocer los criterios que se utilizaron en la jugada más discutida del encuentro ante Cusco FC.

“Hoy tenemos la reunión a las 4 de la tarde con la Conar y luego de ella seguramente vamos a tener más luces sobre este tema arbitral”, señaló Velazco, dejando en claro que el club espera respuestas concretas y no solo un pronunciamiento general como ocurrió en ocasiones anteriores.

Uno de los puntos centrales del reclamo de Universitario pasa por la transparencia en el uso del VAR. Desde la interna del club consideran que hacer públicos los audios ayudaría a fortalecer la credibilidad del torneo y a evitar futuras polémicas. En esa línea, Velazco adelantó que el club insistirá en que este material sea accesible para todos.

“En aras de la transparencia, vamos a publicar los audios de lo sucedido en el Cusco. Creemos que es importante que todo se conozca, no solo por la ‘U’, sino por el bien del campeonato”, explicó el dirigente, marcando una postura institucional más firme frente al arbitraje.

Más allá de la revisión técnica, el administrador crema también hizo énfasis en el impacto deportivo del fallo. Para Universitario, el error arbitral no solo fue una jugada mal sancionada, sino una decisión que terminó afectando directamente su posición en la tabla del Torneo Apertura.

“Estamos muy incómodos porque, al margen del pronunciamiento, nadie nos va a devolver los dos puntos. Para un club como Universitario, esos puntos nos estarían situando como punteros”, manifestó Velazco, evidenciando el malestar por las consecuencias concretas del error.

En ese contexto, el dirigente fue tajante respecto a los árbitros involucrados. Velazco confirmó que solicitarán formalmente que Kevin Ortega, árbitro principal, y Alejandro Villanueva, encargado del VAR, no vuelvan a ser designados en partidos de Universitario, debido a lo que consideran una pérdida de confianza.

“No estamos cómodos porque entendemos que hay una carga subjetiva de ambos hacia nosotros. Por eso vamos a solicitar que no sean programados más en nuestros encuentros. Creemos que es lo más razonable y prudente”, sostuvo el administrador, marcando una postura directa ante la Conar.

