2 de Mayo llegó al Perú con la ilusión de hacer historia. Después de vencer por 1-0 a Alianza Lima en la ida, en el conjunto paraguayo hay mucho optimismo por seguir avanzando en la que viene siendo la primera participación en la Copa Libertadores de su historia. En la interna saben que el Estadio Alejandro Villanueva será una ‘caldera’ y hará lo suyo para empujar a los íntimos, pero eso no les impide ilusionarse con dar el golpe.

Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, conversó con el periodista José Varela y dejó sus impresiones sobre el histórico momento que está viviendo su club. El triunfazo en casa ilusionó al grupo y llegaron a Lima con hambre de más, sin importar que pese a la derrota los blanquiazules parten como favoritos al jugar en casa.

“Vamos a enfrentar al todopoderoso Alianza Lima. En casa conseguimos una victoria y sacamos una diferencia mínima, por eso venimos con la ilusión de llevarnos la clasificación. Sabemos que será muy difícil porque Alianza tiene ventaja: jugará en su estadio, a casa llena, y cuenta con mejor equipo que el nuestro”, manifestó.

Para Romero, hay una diferencia abismal en el presupuesto de ambos clubes y eso hace que Alianza Lima tenga una ventaja desde lo individual, pues para nadie es un secreto que han hecho una importante inversión para cambiar varias piezas en su plantel. Pese a eso, en 2 de Mayo no se achican.

“Si uno analiza las individualidades, Alianza ha invertido cifras importantes para conformar su plantel. Su presupuesto es mucho más alto que el nuestro, pero como club humilde estamos haciendo historia y ojalá podamos lograr la clasificación”, agregó.

2 de Mayo parte con una ligera ventaja tras vencer a Alianza Lima en la ida. (Foto: 2 de Mayo)

Más allá de amilanarse por el ambiente que habrá en Matute, el presidente de 2 de Mayo precisó: “No dudo que el estadio estará lleno, pero nosotros debemos disfrutar este partido histórico, cerrarnos bien atrás y tratar de golpear en los momentos clave”.

Romero no ocultó su ilusión de que 2 de Mayo siga avanzando en la Copa Libertadores, tomando como referencia que Alianza Lima es un club que normalmente participa en este tipo de torneos. “Alianza juega todos los años estas competencias y un año que no lo haga no le causará mucho daño”, añadió.

Por último, el titular del ‘Gallo Norteño’ dejó un contundente mensaje de cierre: quiere enfrentar a Sporting Cristal en la Fase 2. “Soy muy respetuoso de un equipo grande como Alianza Lima. Mi sueño es volver a Lima para seguir en la Copa Libertadores y enfrentar a Sporting Cristal”, aseveró.

Alianza Lima llega a este partido después de vencer por 2-1 a Comerciantes Unidos en la Liga 1. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

El encuentro entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo se disputará este miércoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva, programado para las 7:30 p.m. en horario peruano, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile, y seis horas más en España.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. 2 de Mayo?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs. 2 de Mayo estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en cableoperadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. Del mismo modo, Telefe también cuenta con los derechos de televisación. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

