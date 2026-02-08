La actuación arbitral registrada la noche del último encuentro de Universitario frente a Cusco FC, donde quedó igualado 1-1, ha encendido una nueva controversia en el inicio del torneo Apertura. Las decisiones adoptadas por Kevin Ortega, con Alejandro Villanueva a cargo del VAR, no solo fueron determinantes en el resultado, sino que han generado un cuestionamiento abierto sobre el criterio con el que se está impartiendo justicia deportiva en las primeras fechas del campeonato.

El episodio más evidente fue el cobro de un penal que, a juicio del comando técnico y la dirigencia crema, careció de sustento reglamentario. Sin embargo, la molestia no se limita a una jugada puntual. A lo largo del partido se acumuló una serie de sanciones, amonestaciones y decisiones menores que terminaron inclinando el desarrollo del juego de manera reiterada en contra de Universitario, sin que se observe un patrón similar hacia el rival.

Ante este escenario, el club ha anunciado que presentará una queja formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), solicitando además la entrega de los audios del VAR y la evaluación correspondiente de los árbitros involucrados. Desde Ate se espera que, en un ejercicio mínimo de transparencia, dichos registros sean de acceso público y no queden nuevamente bajo reserva, como ocurrió en procesos anteriores.

“Lo ocurrido anoche con el arbitraje de Kevin Ortega y Alejandro Villanueva (VAR) resulta inadmisible y no resiste un análisis objetivo. No solo por el cobro de un penal inexistente, sino también por una serie de decisiones y amonestaciones que, de manera reiterada, terminaron perjudicando directa y exclusivamente a Universitario”, fue lo que escribió Franco Velazco, administrador de Universitario en su red social X.

“El día de mañana presentaremos la queja formal ante la CONAR, así como la solicitud de los audios del VAR y la evaluación de los árbitros involucrados. En un ejercicio mínimo de transparencia, esperamos que dichos audios se hagan públicos y no se mantengan bajo esquemas reservados, como ocurrió en el 2025″, agregó.

Asimismo, el directivo que desde el elenco de Universitario ya tienen los argumentos estudiados para hacer valer su reclamo ante lo sucedido ante Cusco. “Los puntos ya los hemos perdido, sin embargo, queremos dejar constancia formal de lo ocurrido y evitar que este tipo de arbitrajes vuelvan a condicionar el desarrollo deportivo de la competencia”, dejó en claro Velazco.

