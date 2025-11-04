La euforia por el histórico tricampeonato de Universitario de Deportes sigue en su punto más alto, pero en las oficinas de la administración ya se piensa en el día después. Lejos de la autocomplacencia, la cabeza de la institución ha salido a poner paños fríos a la celebración. Franco Velazco, administrador del club, ofreció un discurso marcado por la cautela, reconociendo el mérito del plantel actual, pero advirtiendo que el verdadero desafío para su gestión apenas se pondrá a prueba en la planificación de la temporada 2026.

En una entrevista con GOLPERÚ, Velazco fue claro en que este éxito es la culminación de un proceso que su gestión heredó y potenció. Aseguró ser una persona que le gusta pisar tierra y que el logro se sostiene en una estructura deportiva que no es solo de este año, sino que viene consolidada desde 2023.

El administrador fue enfático en que el mérito es del grupo. “El 80% del plantel, 90% es viene siendo campeón, es parte del éxito, ¿no? Entonces eso no no no podemos tapar el sol con un dedo”, reconoció. El tricampeonato, por tanto, es el resultado de esa continuidad y la jerarquía de un plantel acostumbrado a ganar.

Universitario se proclamó tricampeón del fútbol peruano manteniendo una base desde el 2023. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Por esta misma razón, Velazco sorprendió al fijar el verdadero inicio de su evaluación. “Yo le decía a ellos, ¿no?, nuestra verdadera prueba de fuego en cuanto a gestión es a partir del 2026”, declaró. El directivo explicó que ahora es cuando se podrá “evaluar y calificar” si la directiva está preparada para la gran responsabilidad que se viene.

El directivo explicó por qué los tricampeonatos son tan complejos y por qué el cuarto año es el más difícil. “Los tricampeonatos son difíciles. ¿Por qué? porque engloban además... toda una línea de crecimiento y de performance deportivo”, manifestó. Aquí es donde entra el principal reto de la gestión: el inevitable “cambio generacional”. Velazco admitió que el plantel enfrenta eso. “Hay jugadores que también empiezan con una edad y luego de 3 años también terminan un ciclo”, analizó.

Con el ‘tri’ en el bolsillo, el administrador ya fijó la nueva meta que, según él, es una “obsesión” planteada en la gestión. “Cuando tú me preguntas qué es lo que viene para el hincha, nosotros estamos aspirando seriamente al tema del tetracampeonato ya”, sentenció, subiendo la valla a nivel local para la próxima temporada.

Pero la ambición no es solo local. El administrador también habló de la deuda internacional. “Queremos nosotros competir, como lo hemos hecho en este año en Copa Libertadores y que se haga una costumbre para la U dejar la fase de grupos”, declaró, apuntando a clasificar a octavos o cuartos de final de manera sostenida.

Franco Velazco aceptó el reto de aspirar al tetracampeonato y a alcanzar cuartos de la Copa Libertadores. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar durante la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU en todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR