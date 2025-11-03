Con el campeonato obtenido, desde Universitario de Deportes empezó la planificación para la temporada 2026 en la Liga 1. En tienda crema apuntan al ‘tetra’, pero antes quieren saber con quiénes contarán para este nuevo ciclo. En ese sentido, Jorge Fossati (actual DT) manifestó no sentir garantizada su continuidad en el club, producto también del cambio de administración que hubo en 2025 con la salida de Jean Ferrari y el ingreso de Franco Velazco, así como también el cambio de dirección deportiva con la contratación de Álvaro Barco, en reemplazo de Manuel Barreto.

“Cuando el lío de que se fue el administrador, que a quien ponen de administrador, yo dije que -con una administración nueva- lo lógico es que en cuanto tuviéramos una pausa, teníamos que sentarnos y ver hacia el futuro. Eso lo he repetido cada vez que me han preguntado, siempre he dicho lo mismo”, contó a los medios de comunicación.

Además, agregó: “Es una administración nueva, con algunas caras viejas, pero es una administración nueva. Te lo voy a decir más claro, yo vine con Jean Ferrari como administrador y con Manuel Barreto como director de fútbol, no están ninguno de los dos. Me parece que es lógico lo que yo planteo, pero después que tergiversen y se olviden desde cuándo lo estoy diciendo, y ahora yo no hablo después de ganar”.

Para Fossati, la idea principal de sus declaraciones es evitar generar especulaciones sobre su continuidad en la institución. “No preciso a esta altura de mi vida especular si gano, si tengo propuestas, si no tengo. No preciso especular. Tengo una forma de actuar y no cambio”, aseguró.

Jorge Fossati llegó en abril de 2023 a Universitario y volvió este año tras un paso por la selección peruana (2024). (Foto: Agencias)

El DT uruguayo no dejó clara su postura sobre la temporada 2026, aclarando también que está enfocado en los dos partidos que restan por jugar en el Torneo Clausura 2025: ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental y Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas.

“Pueden pensar que no soy el idóneo para conducir el equipo hoy, por las razones que sean, como yo puedo considerar que no quiero seguir. Cada uno lo ve a su manera, pero insisto que, en lugar de pensar en eso, qué va a pasar, y especular, y qué me van a decir o qué no me van a decir. Si te respondo que no me sorprendería, porque no quiero pecar de poco humilde, pero te puedo asegurar que todavía no estoy chocheando, como se dice en mi país”, mencionó.

Por último, sentenció: “Todavía yo sé qué hice, qué hicimos con mis compañeros, qué dejamos de hacer, desde marzo del 2023 para adelante. Así que me parece que hoy el objetivo es el viernes. Después, precisamente usando esa pausa por la selección, pienso yo que será el momento de juntarnos y de pensar en lo mejor para Universitario”.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar durante la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU en todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

