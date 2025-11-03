La irregularidad de resultados en el último tramo de la temporada 2025 para Alianza Lima, despertó la molestia de los hinchas. Los dirigidos por Néstor Gorosito no pudieron hacerle frente a Universitario y este se coronó campeón nacional por tercera vez consecutiva. Ahora, desde tienda blanquiazul buscarán obtener el cupo de Perú para jugar la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 de manera directa. Paolo Guerrero, uno de los capitanes del equipo, se manifestó por la actualidad del club y también dio detalles de la reunión con algunos aficionados en Lurín, luego de los entrenamientos.
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Los Chankas, en el partido reprogramado por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 5 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Los Chankas.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.
