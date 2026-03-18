Los hechos discriminatorios que vienen ocurriendo últimamente en la Liga 1 han alertado a más de uno sobre las medidas que se deben tomar para luchar en contra de este mal que golpea en todos los ámbitos de la sociedad. El más reciente ocurrió en el Estadio Monumental, durante el partido entre Universitario de Deportes y UTC, según consignó el árbitro Michael Espinoza en su informe.

Según señaló el colegiado, luego de ser avisado por los futbolistas del cuadro cajamarquino Ángelo Campos y Piero Serra, escuchó cánticos racistas desde la tribuna sur del recinto crema. En su explicación reveló que oyó que un grupo de hinchas estaba imitando el sonido que suelen hacer los monos.

En medio de esto, Alianza Lima emitió un comunicado en horas de la noche del último martes, cuestionando duramente la modificación del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol (RUD). Estos cambios, como es de público conocimiento, fueron notificados a los clubes el pasado lunes 16 de marzo. Para los íntimos, estas variaciones significan un retroceso en la lucha contra el racismo.

“Desde el Club Alianza Lima expresamos nuestra profunda preocupación y firme desacuerdo con el nuevo Reglamento Único Disciplinario recientemente notificado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el día 16 de marzo de 2026, al considerar que introduce cambios que representan un retroceso en la lucha contra el racismo, abren un escenario de incertidumbre jurídica en el fútbol peruano y generan contradicciones con los estándares internacionales establecidos por organizaciones como CONMEBOL y la FIFA”, se lee.

Desde Alianza Lima señalan que las medidas que establece el nuevo reglamento no son tan firmes como antes. “Resulta alarmante que el nuevo reglamento establezca sanciones más laxas frente a actos de discriminación, priorizando multas económicas por encima de medidas deportivas firmes como el cierre de estadios o partidos a puertas cerradas, contempladas en la normativa anterior”, añaden.

La institución blanquiazul remarcó que el nuevo Reglamento Único Disciplinario constituye una contradicción respecto a los estándares internacionales que vienen siendo promovidos en los últimos años por la CONMEBOL y la FIFA. Remarcan que en dicho nivel las sanciones son más duras y consideran no solo multas económicas, sino también cierres de tribunas, deducción de puntos y programas de concientización.

En el comunicado de Alianza Lima se menciona lo sucedido el pasado sábado en el Estadio Monumental, pues consideran cuestionable que el nuevo reglamento “haya sido comunicado en un momento particularmente sensible para la competencia, apenas horas después de un partido en el que se activó el protocolo de racismo”.

“Las normas disciplinarias deben brindar certeza y confianza, mas no generar dudas ni interpretaciones en contextos delicados. En ese contexto, exhortamos a las autoridades para que el fútbol peruano no avance en una dirección distinta a la que exige la comunidad futbolística mundial”, agregan..

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