A pesar de las grandes barreras económicas, Universitario de Deportes sigue siendo uno de los equipos más grandes de todo el país, razón por la que Depor decidió hablar con Leguía acerca de las más recordadas hazañas conseguidas con la institución merengue. Además de opinar sobre su presente.

¿Recuerda el primer contacto que tuvo con Universitario de Deportes?

Toda mi familia es hincha del ‘Muni’, yo soy de la familia de Tito Drago. El único hincha de la ‘U’ era yo. Yo siempre había intentado estar en la ‘U’, y era difícil porque en esos momentos se habían ido todos los futbolistas para el Mundial del 78. Entonces, cuando yo llego, ese año, todos los dirigentes de Sporting Cristal estaban en la selección y me hablaban porque se fueron Héctor Chumpitaz, Percy Rojas, Juan Carlos Oblitas, casi toda la ‘U’ se había ido para allá. La ‘U’ no tenía plata. Yo firmé por Universitario y me pagaron con la taquilla de dos clásicos. Esa fue mi forma de llegar a la ‘U’. Cristal tenía un equipazo, pero la ‘U’ tenía un equipo joven y de Copa Perú. César Adriazola, Enrique Mendoza, Percy Vílchez, o sea nada que ver con Alianza y Sporting Cristal.

¿Qué sintió al defender los colores de Universitario?

Lo máximo. Yo cuando iba a Norte, me iba caminando porque mi papá no quería que juegue al fútbol, yo me veía entrar a la ‘U’ y yo me veía entrar a mí. Era un sueño, y cuando la primera vez que entré dije: “No vaya a ser que me despierte y estoy en la tribuna, con eso te digo todo”. Yo no lo podía creer. Después del mundial, es lo más grande que le puede pasar a un futbolista.

En ese tiempo no existía el Monumental, por lo que jugaban en el Estadio Nacional...

El Estadio Nacional era otra cosa con 50 mil personas. Yo no estoy en contra del Monumental, pero el Estadio Nacional era más impresionante, por eso Ricardo Gareca jugaba en el Nacional. La ‘U’ era local en el Nacional. Recuerdo que Cristal nos iba ganando 3-0 y faltaban 15′ para que termine el partido, de ahí se escuchaba toda la barra de Universitario, parecía que estábamos ganando. En eso, pusimos el 3-2, en realidad empatamos, pero el árbitro nos anuló el tercer gol. Universitario de Deportes es eso, su hinchada.

Dicho esto, ¿qué es para usted la garra crema?

Algo con lo que naces y lo llevas en la sangre. Como yo, toda mi familia era del ‘Muni’ y yo era el único de la ‘U’. Yo veía a la ‘U’ y me volvía loco. La ‘U’ tiene eso, partidos que voltea, partidos en Copa Libertadores, partidos impresionantes. En esa época, Alianza, Cristal, ‘Muni’ y Boys tenían mejor plantilla que Universitario. Nosotros llegamos a la final de Libertadores, ganamos a Palmeiras en su cancha, le ganamos acá a Guaraní, le metimos 6 a Alianza Lima con César Cueto, Teófilo Cubillas, con todos ellos. Ahí demostraba lo que era Universitario de Deportes. Nunca nadie le había ganado a Palmeiras en su cancha y nosotros con jugadores, la mayoría de provincia, pudimos. El único que jugaba en selección era yo, con eso te digo todo.

¿Cuál fue el secreto del éxito en aquellas épocas?

La camiseta. Daba un gusto jugar por Universitario. Eso nos dijo Roberto Scarone un día: “Ellos tienen el mejor equipo que hay ahorita, pero nosotros tenemos la camiseta, y ahí vamos ganando”. Cada vez que podía Roberto Scarone venía a entrenar con Universitario de Deportes. Es uruguayo con muchos títulos y llegó él con ese equipo. Él tenía esa garra, es algo que se encuentra en la sangre.

Usted tiene dos títulos nacionales con el club, ¿qué se siente haber campeonado con el equipo de sus amores?

Impresionante. La vuelta olímpica, nos fuimos al Lolo y se fueron caminando hasta el Lolo los hinchas. Es algo que, se van a burlar, pero se te pone la carne de gallina cada vez que me acuerdo. Ese sentimiento es raro, decirlo es difícil, sentirlo es impresionante.

¿Qué ocurre con Universitario que ya hace casi 10 años que no logra un título?

Ese tema yo sé que es por lo de las administraciones. No le echo la culpa a los administradores, pero no se identifica Universitario. Universitario estaba con presidente bien elegidos por gente, después hubo muchos problemas. Universitario comenzó a construir el Monumental, dejó de enfocarse en sus divisiones inferiores, traían a más extranjeros, pasaron muchos entrenadores, tanto que se perdió la identidad. Por ahí campeonaban, pero no tenía esa identidad, no era igual. Se perdió ese sentimiento de ir a Lolo y estar con los socios, te concentrabas ahí. Ahora se van a hoteles, lejos, el Lolo está cerrado. Nosotros entrenábamos en el Lolo e iban los hinchas. Yo sigo pensando que el día en el que alguien pueda comprar la deuda y volver a lo que era antes, con Universitario no va a poder nadie.

Si tuviera que escoger solo uno, ¿quién sería su mayo ídolo en la ‘U’?

Roberto Chale. Llegué al estadio, lo vi jugar y me parecía fácil jugar al fútbol. Yo lo veo y jugaba como si estuviera en su barrio. Después, tuve la suerte de jugar con él. Jugué con mi ídolo, esa es otra cosa que me ha regalado el fútbol.

¿Y se imaginó algún día llegar a ser ídolo del club?

Yo lo que me imaginé es jugar por la ‘U’ y darle todo y sentirme orgulloso. Lo del ídolo, se lo dejo siempre a la gente, yo no me creo ídolo, y el cariño de la gente me hace feliz. Después de 30 años la gente te sigue reconociendo, llamando, un respeto espectacular sea de Alianza o de Cristal, que me hace sentir orgulloso.

En cuanto a identidad y sentimiento de ídolo crema, ¿qué opina de Alex Valera y su posible salida?

Es interesante, lo han tratado bien, es un chico que ha venido de abajo del fútbol playa, ha estado en la selección. Pero la ‘U’ tiene que tener eso, de venderlo y tener otro, yo te aseguro que, en la reserva, en las divisiones inferiores, hay muy buenos jugadores. No podemos estar en ese plan. En mi época uno se fue a Colombia, aparecía otro, Percy (Rojas) se fue allá, Oblitas se fue, y venían otros. Eso le falta a la ‘U’ y a los equipos, no están sacando menores. El último ‘9′ que salió de abajo, no tiene el nivel de Guerrero, es cierto, es Raúl Ruidíaz. ‘Chemo’ del Solar hizo un trabajo espectacular y salieron estos chicos, entonces sí hay, solo hay que trabajarlos. Entonces, tienen que dejarlo, que juegue afuera de Perú, imagínate se le va el tren, pasa cualquier cosa y se termina quedando en Perú. Allá va a tener más nivel que acá y va a ganar más plata, eso dalo por hecho.

Dejando de lado la faceta de jugador, ¿qué emociones se le viene a la mente cuando trabajó en la institución, considerando la llegada de Ricardo Gareca al Perú?

Yo entro como segundo asistente, porque primero estaba Antonio García Pye. El hacía la parte administrativa y yo la parte política. Entonces Omar Jorge, entrenador argentino de menores me habló de Ricardo Gareca. La verdad que me cayó bien, jugamos en el 81 un partido ante Boca, y después conversamos. Él siempre habló bien de Perú, entonces hablé de Ricardo, y algunos no querían, decían que no había entrenado equipo. Pese a algunas cosas, lo llamé a Ricardo y dijo que sí. Llegó acá y comencé a trabajar con él. Un tipazo. Hizo con la ‘U’ un trabajo espectacular, ahí apareció Néstor Duarte, Gary Correa que había venido de la Sub 17. A Donny Neyra lo hizo jugar, la verdad que no sé cómo. Era lateral derecho y lo puso de ‘10′, cuando pasó eso yo dije: “De acá me voy”. Lo sentó a Johan Fano y lo puso a Roberto Jiménez, la gente no lo podía creer. Lo pone a los dos, y uno sale goleador del campeonato y el otro mejor jugador del campeonato. Yo decía ‘No puede ser, no sé nada de fútbol”. Y salimos capeones a 6 puntos del segundo y qué tipazo. Gareca es un entrenador que ha hecho maravillas por este país, no le pueden hacer eso.

¿Cuál cree usted que ha sido el logro más exitoso que alcanzó con Universitario?

Los clásicos eran impresionantes, pero para mí el partido con Palmeiras. El mejor gol en las historias de los clásicos, que lo hicimos con el ‘Loco’ Seminario, ese gol ha quedado. A cada rato lo repiten. Hasta ese clásico no le podíamos ganar a Alianza Lima hace tres años porque tenía un equipazo y le ganamos en el 79 que le metimos seis y de ahí no le pudimos ganar en ese partido en el 83. Hay varios momentos, pero yo creo que como triunfo el de Palmeiras y el de Alianza el 2-1 con gol de Seminario, por la forma, hicimos el gol faltando un minuto a estadio lleno. Nadie va a poder hacer ese gol.

